03 августа 2023

Пермские клубы заманивают посетителей вечеринками в стиле Барби

© Служба новостей «URA.RU»
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Закрытая вечеринка в период режима повышенной готовности. Тюмень, вечеринка, танцы, тусовка
Вечеринки пройдут в разных клубах в один день Фото:

Пермские ночные клубы поддержали тренд на проведение вечеринок в стиле куклы Барби. Мероприятия с розовыми нарядами и тематическими фотозонами пройдут сразу в нескольких заведениях города. Гостям обещают бесплатные напитки, сладкую вату и живого Кена, сказано в группе караоке-клуба «Баритон» в соцсети «ВКонтакте».

«Barbie party в караоке-клубе „Баритон“. Бесплатный коктейль для тех, кто в розовом. Фотозона для классных фоточек. Вкуснейшая сладкая вата, как в детстве. Кен, от которого ты сойдешь с ума. Призы и подарки от партнеров», — написано в анонсе вечеринки.

О похожем мероприятии с шоу-программой в стиле известной куклы объявило кафе Luba. Здесь компанию от трех девушек обещают угощать бесплатными напитками и каждому столику показывать шоу фокусника. Вечеринка также состоится 4 августа.

Ранее вечеринку в стиле Барби провело арт-пространство «Дом Боне». На мероприятии представили новую коллекцию аксессуаров.

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Пермские ночные клубы поддержали тренд на проведение вечеринок в стиле куклы Барби. Мероприятия с розовыми нарядами и тематическими фотозонами пройдут сразу в нескольких заведениях города. Гостям обещают бесплатные напитки, сладкую вату и живого Кена, сказано в группе караоке-клуба «Баритон» в соцсети «ВКонтакте». «Barbie party в караоке-клубе „Баритон“. Бесплатный коктейль для тех, кто в розовом. Фотозона для классных фоточек. Вкуснейшая сладкая вата, как в детстве. Кен, от которого ты сойдешь с ума. Призы и подарки от партнеров», — написано в анонсе вечеринки. О похожем мероприятии с шоу-программой в стиле известной куклы объявило кафе Luba. Здесь компанию от трех девушек обещают угощать бесплатными напитками и каждому столику показывать шоу фокусника. Вечеринка также состоится 4 августа. Ранее вечеринку в стиле Барби провело арт-пространство «Дом Боне». На мероприятии представили новую коллекцию аксессуаров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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