Пермские клубы заманивают посетителей вечеринками в стиле Барби

04 августа 2023 в 15:32 Размер текста - 17 +

Вечеринки пройдут в разных клубах в один день Фото: Денис Моргунов © URA.RU Пермские ночные клубы поддержали тренд на проведение вечеринок в стиле куклы Барби. Мероприятия с розовыми нарядами и тематическими фотозонами пройдут сразу в нескольких заведениях города. Гостям обещают бесплатные напитки, сладкую вату и живого Кена, сказано в группе караоке-клуба «Баритон» в соцсети «ВКонтакте». «Barbie party в караоке-клубе „Баритон“. Бесплатный коктейль для тех, кто в розовом. Фотозона для классных фоточек. Вкуснейшая сладкая вата, как в детстве. Кен, от которого ты сойдешь с ума. Призы и подарки от партнеров», — написано в анонсе вечеринки. О похожем мероприятии с шоу-программой в стиле известной куклы объявило кафе Luba. Здесь компанию от трех девушек обещают угощать бесплатными напитками и каждому столику показывать шоу фокусника. Вечеринка также состоится 4 августа. Ранее вечеринку в стиле Барби провело арт-пространство «Дом Боне». На мероприятии представили новую коллекцию аксессуаров.

Пермские ночные клубы поддержали тренд на проведение вечеринок в стиле куклы Барби. Мероприятия с розовыми нарядами и тематическими фотозонами пройдут сразу в нескольких заведениях города. Гостям обещают бесплатные напитки, сладкую вату и живого Кена, сказано в группе караоке-клуба «Баритон» в соцсети «ВКонтакте». «Barbie party в караоке-клубе „Баритон“. Бесплатный коктейль для тех, кто в розовом. Фотозона для классных фоточек. Вкуснейшая сладкая вата, как в детстве. Кен, от которого ты сойдешь с ума. Призы и подарки от партнеров», — написано в анонсе вечеринки. О похожем мероприятии с шоу-программой в стиле известной куклы объявило кафе Luba. Здесь компанию от трех девушек обещают угощать бесплатными напитками и каждому столику показывать шоу фокусника. Вечеринка также состоится 4 августа. Ранее вечеринку в стиле Барби провело арт-пространство «Дом Боне». На мероприятии представили новую коллекцию аксессуаров.