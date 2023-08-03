Пермские клубы заманивают посетителей вечеринками в стиле Барби

Пермские ночные клубы поддержали тренд на проведение вечеринок в стиле куклы Барби. Мероприятия с розовыми нарядами и тематическими фотозонами пройдут сразу в нескольких заведениях города. Гостям обещают бесплатные напитки, сладкую вату и живого Кена, сказано в группе караоке-клуба «Баритон» в соцсети «ВКонтакте».
«Barbie party в караоке-клубе „Баритон“. Бесплатный коктейль для тех, кто в розовом. Фотозона для классных фоточек. Вкуснейшая сладкая вата, как в детстве. Кен, от которого ты сойдешь с ума. Призы и подарки от партнеров», — написано в анонсе вечеринки.
О похожем мероприятии с шоу-программой в стиле известной куклы объявило кафе Luba. Здесь компанию от трех девушек обещают угощать бесплатными напитками и каждому столику показывать шоу фокусника. Вечеринка также состоится 4 августа.
Ранее вечеринку в стиле Барби провело арт-пространство «Дом Боне». На мероприятии представили новую коллекцию аксессуаров.
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