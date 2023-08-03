В Перми анонсировали показы фильма «Барби»

04 августа 2023 в 16:10 Размер текста - 17 +

Увидеть новинку официально обещают в сентябре, а неофициально — уже в августе Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Перми кинозалы предлагают посмотреть новый фильм «Барби» режиссера Греты Гервиг. Недоступную в РФ ленту, которая возглавляет сейчас рейтинги кассовых сборов по всему миру, обещает показать «Мягкий кинотеатр». «„Барби“. Великобритания, США. Премьера — 7.09», — указано на сайте «Мягкого кинотеатра», расположенного в ТРЦ «СпешиLove». Продажа билетов пока не открыта. Между тем, в интернете появился сайт, на котором уже продаются билеты на «эксклюзивный закрытый» показ «Барби» 5 и 12 августа в кинотеатре «Синема 5» в iMall «Эспланада». Цены варьируются от 289 до 417 рублей. В расписании на официальном сайте кинозала этого показа нет. Как поясняют в «Синема 5», они просто сдают зал в аренду заказчику. Организатором показа на сайте и в соцсетях указан Никита Заболотских из Санкт-Петербурга.

В Перми кинозалы предлагают посмотреть новый фильм «Барби» режиссера Греты Гервиг. Недоступную в РФ ленту, которая возглавляет сейчас рейтинги кассовых сборов по всему миру, обещает показать «Мягкий кинотеатр». «„Барби“. Великобритания, США. Премьера — 7.09», — указано на сайте «Мягкого кинотеатра», расположенного в ТРЦ «СпешиLove». Продажа билетов пока не открыта. Между тем, в интернете появился сайт, на котором уже продаются билеты на «эксклюзивный закрытый» показ «Барби» 5 и 12 августа в кинотеатре «Синема 5» в iMall «Эспланада». Цены варьируются от 289 до 417 рублей. В расписании на официальном сайте кинозала этого показа нет. Как поясняют в «Синема 5», они просто сдают зал в аренду заказчику. Организатором показа на сайте и в соцсетях указан Никита Заболотских из Санкт-Петербурга.