В Свердловской области пресекли отправку 42 кубометров хвойного пиломатериала в Казахстан, поскольку партия оказалась зараженной черным еловым усачом. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Свердловской области.
«В начале августа компании из Тугулыма выдан отказ в отгрузке 42 кубометров хвойного пиломатериала в Республику Казахстан. Партия оказалась заражена черным еловым усачом», — пишет пресс-служба ведомства на официальном сайте.
Черные усачи рода Monochamus являются вредителями древесины. Они повреждают неокоренные лесоматериалы хвойных пород во время заготовки, хранения, переработки и транспортировки. Наибольший вред усачи приносят в лесах.
В мае из Свердловской области пытались отправить древесину с личинками в Армению. Партию из 600 кубометров не пропустили агрономы.
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