04 августа 2023

Из Свердловской области пытались вывезти пиломатериал, кишащий личинками. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Монтаж сцены на набережной реки Исеть в Историческом сквере. Екатеринбург, брус, брусья, пиломатериалы, деревопереработка
Партию хотели отправить в Республику Казахстан Фото:

В Свердловской области пресекли отправку 42 кубометров хвойного пиломатериала в Казахстан, поскольку партия оказалась зараженной черным еловым усачом. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Свердловской области.

«В начале августа компании из Тугулыма выдан отказ в отгрузке 42 кубометров хвойного пиломатериала в Республику Казахстан. Партия оказалась заражена черным еловым усачом», — пишет пресс-служба ведомства на официальном сайте.

Черные усачи рода Monochamus являются вредителями древесины. Они повреждают неокоренные лесоматериалы хвойных пород во время заготовки, хранения, переработки и транспортировки. Наибольший вред усачи приносят в лесах.

В мае из Свердловской области пытались отправить древесину с личинками в Армению. Партию из 600 кубометров не пропустили агрономы.

Фото:

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В Свердловской области пресекли отправку 42 кубометров хвойного пиломатериала в Казахстан, поскольку партия оказалась зараженной черным еловым усачом. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Свердловской области. «В начале августа компании из Тугулыма выдан отказ в отгрузке 42 кубометров хвойного пиломатериала в Республику Казахстан. Партия оказалась заражена черным еловым усачом», — пишет пресс-служба ведомства на официальном сайте. Черные усачи рода Monochamus являются вредителями древесины. Они повреждают неокоренные лесоматериалы хвойных пород во время заготовки, хранения, переработки и транспортировки. Наибольший вред усачи приносят в лесах. В мае из Свердловской области пытались отправить древесину с личинками в Армению. Партию из 600 кубометров не пропустили агрономы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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