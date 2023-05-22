Из Свердловской области запретили вывозить древесину в Армению

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Екатеринбургское лесничество во время подготовки к летнему пожароопасному сезону. Екатеринбург, деревья, лес, древесина, вырубка леса, лесозаготовка, срубленные деревья, вырубка деревьев, обработка древесины
Партия древесина оказалась заражена черным еловым усачом Фото:

В Свердловской области агрономы пресекли отправку 600 кубометров обрезного пиломатериала в Армению, поскольку партия оказалась зараженной черным еловым усачом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального референтного центра Россельхознадзора.

«Агрономы рефцентра нашли партию древесины, которая оказалась заражена вредителем — черным еловым усачом. Специалисты пресекли вывоз 600 кубометров пиломатериала в Армению», — пишет ведомство на официальном сайте.

Черные усачи рода Monochamus являются вредителями древесины. Они повреждают неокоренные лесоматериалы хвойных пород во время заготовки, хранения, переработки и транспортировки. Наибольший вред усачи приносят в лесах, отметили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что на полки екатеринбургских магазинов завезли сотни тонн арбузов. Партию привезли из Ирана.

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В Свердловской области агрономы пресекли отправку 600 кубометров обрезного пиломатериала в Армению, поскольку партия оказалась зараженной черным еловым усачом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального референтного центра Россельхознадзора. «Агрономы рефцентра нашли партию древесины, которая оказалась заражена вредителем — черным еловым усачом. Специалисты пресекли вывоз 600 кубометров пиломатериала в Армению», — пишет ведомство на официальном сайте. Черные усачи рода Monochamus являются вредителями древесины. Они повреждают неокоренные лесоматериалы хвойных пород во время заготовки, хранения, переработки и транспортировки. Наибольший вред усачи приносят в лесах, отметили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что на полки екатеринбургских магазинов завезли сотни тонн арбузов. Партию привезли из Ирана.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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