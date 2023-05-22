Из Свердловской области запретили вывозить древесину в Армению

В Свердловской области агрономы пресекли отправку 600 кубометров обрезного пиломатериала в Армению, поскольку партия оказалась зараженной черным еловым усачом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального референтного центра Россельхознадзора.
«Агрономы рефцентра нашли партию древесины, которая оказалась заражена вредителем — черным еловым усачом. Специалисты пресекли вывоз 600 кубометров пиломатериала в Армению», — пишет ведомство на официальном сайте.
Черные усачи рода Monochamus являются вредителями древесины. Они повреждают неокоренные лесоматериалы хвойных пород во время заготовки, хранения, переработки и транспортировки. Наибольший вред усачи приносят в лесах, отметили в ведомстве.
Ранее URA.RU писало, что на полки екатеринбургских магазинов завезли сотни тонн арбузов. Партию привезли из Ирана.
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