Глава Сургута Филатов заявил о планах расселить аварийное жилье до конца года

06 августа 2023 в 01:16 Размер текста - 17 +

Программу расселения аварийного фонда планировалось завершить в 2025 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Сургуте (ХМАО) в этом году планируется досрочно завершить программу расселения аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Об этом на заседание штаба по жилью и имуществу заявил глава муниципалитета Андрей Филатов. «На сегодня полностью приобретены квартиры для переселения из домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. И в этом году мы планируем завершить переселение», — сказал Филатов. Изначально срок реализации этой программы был установлен до 2025 года. Жилье, которое признали аварийным после 1 января 2017 года, собираются расселить уже в 2024 году. Для этих целей уже приобретена половина квартир. «У Сургута есть все, чтобы в 2024 году аварийный фонд перестал существовать как явление», — отметил Андрей Филатов.

В Сургуте (ХМАО) в этом году планируется досрочно завершить программу расселения аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Об этом на заседание штаба по жилью и имуществу заявил глава муниципалитета Андрей Филатов. «На сегодня полностью приобретены квартиры для переселения из домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. И в этом году мы планируем завершить переселение», — сказал Филатов. Изначально срок реализации этой программы был установлен до 2025 года. Жилье, которое признали аварийным после 1 января 2017 года, собираются расселить уже в 2024 году. Для этих целей уже приобретена половина квартир. «У Сургута есть все, чтобы в 2024 году аварийный фонд перестал существовать как явление», — отметил Андрей Филатов.