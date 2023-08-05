05 августа 2023
04 августа 2023

Глава Сургута Филатов заявил о планах расселить аварийное жилье до конца года

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийные дома, подлежащие сносу. Челябинск, аварийный дом, недвижимость, здание, руины, реновация, разруха, дом, жилье
Программу расселения аварийного фонда планировалось завершить в 2025 году Фото:

В Сургуте (ХМАО) в этом году планируется досрочно завершить программу расселения аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Об этом на заседание штаба по жилью и имуществу заявил глава муниципалитета Андрей Филатов.

«На сегодня полностью приобретены квартиры для переселения из домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. И в этом году мы планируем завершить переселение», — сказал Филатов. Изначально срок реализации этой программы был установлен до 2025 года.

Жилье, которое признали аварийным после 1 января 2017 года, собираются расселить уже в 2024 году. Для этих целей уже приобретена половина квартир. «У Сургута есть все, чтобы в 2024 году аварийный фонд перестал существовать как явление», — отметил Андрей Филатов.

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В Сургуте (ХМАО) в этом году планируется досрочно завершить программу расселения аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Об этом на заседание штаба по жилью и имуществу заявил глава муниципалитета Андрей Филатов. «На сегодня полностью приобретены квартиры для переселения из домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. И в этом году мы планируем завершить переселение», — сказал Филатов. Изначально срок реализации этой программы был установлен до 2025 года. Жилье, которое признали аварийным после 1 января 2017 года, собираются расселить уже в 2024 году. Для этих целей уже приобретена половина квартир. «У Сургута есть все, чтобы в 2024 году аварийный фонд перестал существовать как явление», — отметил Андрей Филатов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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