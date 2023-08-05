Глава Сургута Филатов заявил о планах расселить аварийное жилье до конца года

В Сургуте (ХМАО) в этом году планируется досрочно завершить программу расселения аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Об этом на заседание штаба по жилью и имуществу заявил глава муниципалитета Андрей Филатов.
«На сегодня полностью приобретены квартиры для переселения из домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. И в этом году мы планируем завершить переселение», — сказал Филатов. Изначально срок реализации этой программы был установлен до 2025 года.
Жилье, которое признали аварийным после 1 января 2017 года, собираются расселить уже в 2024 году. Для этих целей уже приобретена половина квартир. «У Сургута есть все, чтобы в 2024 году аварийный фонд перестал существовать как явление», — отметил Андрей Филатов.
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