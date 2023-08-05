В Нижневартовске на глазах у сотрудников ГИБДД произошла авария. Видео

06 августа 2023 в 17:57 Размер текста - 17 +

ДТП произошло на пешеходном переходе Фото: Александр Ельчищев © URA.RU В Нижневартовске на глазах у сотрудников ГИБДД одна машина врезалась в другую на пешеходном переходе. Об этом сообщили очевидцы. «Авария произошла на улице Мира у колокола. Голубая машина въехала в серую на пешеходном переходе. Удар был сильный. Все это произошло прямо на глазах гаишников. Прошло 10 минут с аварии. Скорой не было. Видимо, пострадавших нет», — передают слова свидетелей произошедшего в telegram-канале «N1 • Первый Нижневартовский». Для уточнения обстоятельств произошедшего агентство направило запрос в пресс-службу ОГИБДД по ХМАО. Ответ ожидается.

В Нижневартовске на глазах у сотрудников ГИБДД одна машина врезалась в другую на пешеходном переходе. Об этом сообщили очевидцы. «Авария произошла на улице Мира у колокола. Голубая машина въехала в серую на пешеходном переходе. Удар был сильный. Все это произошло прямо на глазах гаишников. Прошло 10 минут с аварии. Скорой не было. Видимо, пострадавших нет», — передают слова свидетелей произошедшего в telegram-канале «N1 • Первый Нижневартовский». Для уточнения обстоятельств произошедшего агентство направило запрос в пресс-службу ОГИБДД по ХМАО. Ответ ожидается.