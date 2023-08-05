05 августа 2023
04 августа 2023

В Нижневартовске на глазах у сотрудников ГИБДД произошла авария. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочая поездка по городу. Екатеринбург, пешеходный переход, зебра, разметка
ДТП произошло на пешеходном переходе Фото:

В Нижневартовске на глазах у сотрудников ГИБДД одна машина врезалась в другую на пешеходном переходе. Об этом сообщили очевидцы.

«Авария произошла на улице Мира у колокола. Голубая машина въехала в серую на пешеходном переходе. Удар был сильный. Все это произошло прямо на глазах гаишников. Прошло 10 минут с аварии. Скорой не было. Видимо, пострадавших нет», — передают слова свидетелей произошедшего в telegram-канале «N1 • Первый Нижневартовский».

Для уточнения обстоятельств произошедшего агентство направило запрос в пресс-службу ОГИБДД по ХМАО. Ответ ожидается.

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В Нижневартовске на глазах у сотрудников ГИБДД одна машина врезалась в другую на пешеходном переходе. Об этом сообщили очевидцы. «Авария произошла на улице Мира у колокола. Голубая машина въехала в серую на пешеходном переходе. Удар был сильный. Все это произошло прямо на глазах гаишников. Прошло 10 минут с аварии. Скорой не было. Видимо, пострадавших нет», — передают слова свидетелей произошедшего в telegram-канале «N1 • Первый Нижневартовский». Для уточнения обстоятельств произошедшего агентство направило запрос в пресс-службу ОГИБДД по ХМАО. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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