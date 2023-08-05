ДТП произошло на пешеходном переходе
В Нижневартовске на глазах у сотрудников ГИБДД одна машина врезалась в другую на пешеходном переходе. Об этом сообщили очевидцы.
«Авария произошла на улице Мира у колокола. Голубая машина въехала в серую на пешеходном переходе. Удар был сильный. Все это произошло прямо на глазах гаишников. Прошло 10 минут с аварии. Скорой не было. Видимо, пострадавших нет», — передают слова свидетелей произошедшего в telegram-канале «N1 • Первый Нижневартовский».
Для уточнения обстоятельств произошедшего агентство направило запрос в пресс-службу ОГИБДД по ХМАО. Ответ ожидается.
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