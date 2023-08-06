Пермские власти обеспечат теплом поселок, за которым следит Бастрыкин

Жители поселка жили без центрального отопления несколько лет Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В поселке Углеуральский в Пермском крае устанавливают новые котельные за счет бюджетных средств. Об этом сообщает сайт правительства Пермского края. Жители поселка жаловались в эфире «Первого канала», что уже несколько лет живут в ужасных условиях без центрального отопления, а проверку по ситуации с Углеуральским взял на контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

«В поселке Углеуральский Губахинского городского округа за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) завершается масштабная модернизация системы теплоснабжения. На сегодняшний день подрядчик возводит новые четыре блочно-модульные котельные, их общая мощность — 29,5 Гкал/ч», — говорится на сайте.

Как заявил глава региона Дмитрий Махонин, стоимость модернизации системе ЖКХ в Углеуральском составляет 185 млн рублей. Из них 142,5 млн рублей были привлечены из ФНБ. Прежняя котельная была построена в 80-е годы и на сегодняшний день полностью износилась.

Ранее жители поселка рассказали о своей проблеме на передаче «Мужское и Женское». Углеуральцы показали, что им приходится жить в разрушенных домах с протекающей крышей, заплесневелыми обоями и без отопления. Администрация округа решила оставить поселение тепла более 10 лет назад, после чего все здания начали приходить в негодность и разрушаться. Из-за этого местным жителям пришлось все время топить печки даже в многоквартирных домах. После выхода передачи региональное СУ СК инициировало проверку соблюдения прав местных жителей. Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял проверку на личный контроль.