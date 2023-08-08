Компанию, которая должна была установить в Екатеринбурге «золотые туалеты», обвинили в перекупе

Компания «Союзуралопт», которая должна была сделать для Екатеринбурга восемь модульных общественных туалетов за 24,3 млн рублей, закупала кабинки на сборочном производстве одного из заводов в Екатеринбурге и перепродавала их, рассказал URA.RU источник, знакомый с деталями закупки. Директор «Союзуралопта» Вячеслав Кроитор подтвердил, что своего производства компания действительно не имеет, и чиновникам об этом было известно.
«Сразу после заключения договора поставщик начал схематозить — туалеты закупал на сборочном производстве, организованном на одном из заводов Екатеринбурга. Перекупщик в общем», — поделился собеседник.
Официальная причина, по которой чиновники разорвали контракт с поставщиком туалетов — срыв сроков поставки. Их должны были поставить 17 июля.
Директор «Союзуралопта» Вячеслав Кроитор подтвердил, что своего производства у компании действительно нет, но чиновники знали об этом. Если им было важно заключать контракт с производственниками, нужно было выставить соответствующие фильтры для участников госзакупки, но их не было. Кроме того, заказать готовые туалеты было бы невозможно, так как дизайн-проект уникален. «Мы профессионально занимаемся торгами и не имеем своего производства, но знаем, кто может произвести необходимое оборудование. Может, сами каркасы и были готовые, но нужно понимать, что все остальное — установка унитазов, разводка электричества, в целом дизайн-проект — лежит на нас», — отметил собеседник.
Своей вины в компании не признают и отмечают, что в расторжении контракта виноваты сами чиновники, которые вносили правки в дизайн проект и слишком долго согласовывали его. Сейчас в мэрии готовятся искать нового поставщика, и сроки поставки модульных туалетов для города затянутся
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