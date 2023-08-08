Компанию, которая должна была установить в Екатеринбурге «золотые туалеты», обвинили в перекупе

Компанию «Союзуралопт» обвинили в перекупе туалетов для Екатеринбурга

08 августа 2023 в 14:41 Размер текста - 17 +

Новые общественные туалеты должны были появится в Екатеринбурге ко Дню города, но из-за расторжения контракта с поставщиком сроки передвинулись Фото: Илья Московец © URA.RU Компания «Союзуралопт», которая должна была сделать для Екатеринбурга восемь модульных общественных туалетов за 24,3 млн рублей, закупала кабинки на сборочном производстве одного из заводов в Екатеринбурге и перепродавала их, рассказал URA.RU источник, знакомый с деталями закупки. Директор «Союзуралопта» Вячеслав Кроитор подтвердил, что своего производства компания действительно не имеет, и чиновникам об этом было известно. «Сразу после заключения договора поставщик начал схематозить — туалеты закупал на сборочном производстве, организованном на одном из заводов Екатеринбурга. Перекупщик в общем», — поделился собеседник. Официальная причина, по которой чиновники разорвали контракт с поставщиком туалетов — срыв сроков поставки. Их должны были поставить 17 июля. Директор «Союзуралопта» Вячеслав Кроитор подтвердил, что своего производства у компании действительно нет, но чиновники знали об этом. Если им было важно заключать контракт с производственниками, нужно было выставить соответствующие фильтры для участников госзакупки, но их не было. Кроме того, заказать готовые туалеты было бы невозможно, так как дизайн-проект уникален. «Мы профессионально занимаемся торгами и не имеем своего производства, но знаем, кто может произвести необходимое оборудование. Может, сами каркасы и были готовые, но нужно понимать, что все остальное — установка унитазов, разводка электричества, в целом дизайн-проект — лежит на нас», — отметил собеседник. Своей вины в компании не признают и отмечают, что в расторжении контракта виноваты сами чиновники, которые вносили правки в дизайн проект и слишком долго согласовывали его. Сейчас в мэрии готовятся искать нового поставщика, и сроки поставки модульных туалетов для города затянутся Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Компания «Союзуралопт», которая должна была сделать для Екатеринбурга восемь модульных общественных туалетов за 24,3 млн рублей, закупала кабинки на сборочном производстве одного из заводов в Екатеринбурге и перепродавала их, рассказал URA.RU источник, знакомый с деталями закупки. Директор «Союзуралопта» Вячеслав Кроитор подтвердил, что своего производства компания действительно не имеет, и чиновникам об этом было известно. «Сразу после заключения договора поставщик начал схематозить — туалеты закупал на сборочном производстве, организованном на одном из заводов Екатеринбурга. Перекупщик в общем», — поделился собеседник. Официальная причина, по которой чиновники разорвали контракт с поставщиком туалетов — срыв сроков поставки. Их должны были поставить 17 июля. Директор «Союзуралопта» Вячеслав Кроитор подтвердил, что своего производства у компании действительно нет, но чиновники знали об этом. Если им было важно заключать контракт с производственниками, нужно было выставить соответствующие фильтры для участников госзакупки, но их не было. Кроме того, заказать готовые туалеты было бы невозможно, так как дизайн-проект уникален. «Мы профессионально занимаемся торгами и не имеем своего производства, но знаем, кто может произвести необходимое оборудование. Может, сами каркасы и были готовые, но нужно понимать, что все остальное — установка унитазов, разводка электричества, в целом дизайн-проект — лежит на нас», — отметил собеседник. Своей вины в компании не признают и отмечают, что в расторжении контракта виноваты сами чиновники, которые вносили правки в дизайн проект и слишком долго согласовывали его. Сейчас в мэрии готовятся искать нового поставщика, и сроки поставки модульных туалетов для города затянутся