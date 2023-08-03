Екатеринбург рискует остаться без новых общественных туалетов

04 августа 2023 в 10:09 Размер текста - 17 +

Туалеты должны были установить еще 17 июля Фото: Александр Елизаров © URA.RU Екатеринбург может остаться без новых общественных туалетов из-за конфликта между мэрией и подрядчиком. Конкурс на поиск подрядчика, который оборудует в городе восемь модульных туалетов, городская администрация объявляла в начале мая. Тогда удалось снизить сумму контракта с 30 миллионов рублей до 24,3 миллиона. Однако позже мэрия расторгла контракт с предпринимателем в одностороннем порядке. Согласно контракту, подрядчик должен был установить туалеты еще 17 июля. Конкурс на установку общественных туалетов выиграла компания «Союзуралопт». Она занимается оптовой торговлей. Согласно данным «Контур.Фокус» выручка компании по итогам прошлого года выросла в три раза и превысила 100 миллионов рублей. Мэрия Екатеринбурга будет искать нового подрядчика. «Расторжение контракта ведется в связи с неисполнением подрядной организацией обязанностей по поставке туалетных модулей», — заявили Е1 в мэрии. Однако, по словам директора «Союзуралопта» Вячеслава Кроитора, расторжение контракта не имеет под собой законного основания. Кроитор не согласен с действиями властей. Он намерен обратиться в суд с целью возмещения понесенного ущерба. Ранее URA.RU писало о том, что в конкурсе на поставку в Екатеринбург восьми модульных общественных туалетов приняли участие четыре компании. Предполагалось, что модульные кабинки для туалета появятся на набережной Рабочей Молодежи, в сквере по улице Дзержинского, на Максима Горького, в Историческом сквере, на Малышева и на Карла Маркса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Екатеринбург может остаться без новых общественных туалетов из-за конфликта между мэрией и подрядчиком. Конкурс на поиск подрядчика, который оборудует в городе восемь модульных туалетов, городская администрация объявляла в начале мая. Тогда удалось снизить сумму контракта с 30 миллионов рублей до 24,3 миллиона. Однако позже мэрия расторгла контракт с предпринимателем в одностороннем порядке. Согласно контракту, подрядчик должен был установить туалеты еще 17 июля. Конкурс на установку общественных туалетов выиграла компания «Союзуралопт». Она занимается оптовой торговлей. Согласно данным «Контур.Фокус» выручка компании по итогам прошлого года выросла в три раза и превысила 100 миллионов рублей. Мэрия Екатеринбурга будет искать нового подрядчика. «Расторжение контракта ведется в связи с неисполнением подрядной организацией обязанностей по поставке туалетных модулей», — заявили Е1 в мэрии. Однако, по словам директора «Союзуралопта» Вячеслава Кроитора, расторжение контракта не имеет под собой законного основания. Кроитор не согласен с действиями властей. Он намерен обратиться в суд с целью возмещения понесенного ущерба. Ранее URA.RU писало о том, что в конкурсе на поставку в Екатеринбург восьми модульных общественных туалетов приняли участие четыре компании. Предполагалось, что модульные кабинки для туалета появятся на набережной Рабочей Молодежи, в сквере по улице Дзержинского, на Максима Горького, в Историческом сквере, на Малышева и на Карла Маркса.