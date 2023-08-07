Дети из пермского поселка вынуждены идти до школы 2 км по трассе

08 августа 2023 в 17:26 Размер текста - 17 +

Дети вынуждены ежедневно идти до школы по трассе Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жители поселка Южный ветер в селе Култаево (Пермский край) пожаловались уполномоченному по правам ребенка в регионе Светлане Денисовой на небезопасный путь их детей до школы. Ученики вынуждены ежедневно идти два километра по опасной трассе до образовательного учреждения, написала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» омбудсмен. «Встретилась с жителями поселка Южный ветер в с. Култаево Пермского муниципального района, от которых получила 11 жалоб по вопросам обеспечения безопасного следования детей в МАОУ „Култаевская средняя школа“. По информации заявителей, дети вынуждены добираться до образовательного учреждения пешком 2 километра вдоль трассы», — написала Денисова. Также на некоторых участках дороги нет освещения и ограждения перехода по дамбе. Как сообщили в мэрии Пермского муниципального округа, куда входит поселок, подвоз детей не представляется возможно. Подвоз детей по закону осуществляется между населенными пунктами, а Южный ветер входит в село Култаево. По итогу встречи с властями Денисова направила в краевой минтранс ходатайство о рассмотрении возможности изменения маршрутов автобусов №169 и №403, чтобы те подъезжали к култаевской школе. Также омбудсмен направила ходатайство в прокуратуру о проверке соблюдения закона о безопасном следовании детей в образовательные учреждения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители поселка Южный ветер в селе Култаево (Пермский край) пожаловались уполномоченному по правам ребенка в регионе Светлане Денисовой на небезопасный путь их детей до школы. Ученики вынуждены ежедневно идти два километра по опасной трассе до образовательного учреждения, написала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» омбудсмен. «Встретилась с жителями поселка Южный ветер в с. Култаево Пермского муниципального района, от которых получила 11 жалоб по вопросам обеспечения безопасного следования детей в МАОУ „Култаевская средняя школа“. По информации заявителей, дети вынуждены добираться до образовательного учреждения пешком 2 километра вдоль трассы», — написала Денисова. Также на некоторых участках дороги нет освещения и ограждения перехода по дамбе. Как сообщили в мэрии Пермского муниципального округа, куда входит поселок, подвоз детей не представляется возможно. Подвоз детей по закону осуществляется между населенными пунктами, а Южный ветер входит в село Култаево. По итогу встречи с властями Денисова направила в краевой минтранс ходатайство о рассмотрении возможности изменения маршрутов автобусов №169 и №403, чтобы те подъезжали к култаевской школе. Также омбудсмен направила ходатайство в прокуратуру о проверке соблюдения закона о безопасном следовании детей в образовательные учреждения.