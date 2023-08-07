В ХМАО осужденный отказывается прекращать голодовку, несмотря на помощь психолога

По словам пресс-службы сургутского УМВД, осужденный не предъявляет никаких требований Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Осужденный за изнасилование житель Сургута, который объявил голодовку в изоляторе временного содержания, продолжает протест, несмотря на работу с психологом. Об этом агентству URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД Сургута.

«Осужденный действительно объявил голодовку, но никаких требований он не предъявляет, причин не озвучивает. Он написал обращение на имя начальника ИВС о том, что он объявляет голодовку и просит сообщить об этом в соответствующие органы», — сообщили в пресс-службе ведомства. Кроме того, уточняется, что к сотрудникам ИВС и условиям содержания мужчина претензий не предъявлял.

Омбудсмен по ХМАО Наталья Стребкова рассказала корреспонденту агентства о том, что психолог ИВС-2 проводит работу с арестованным, призывая того прекратить голодовку. Ситуация находится под контролем окружного омбудсмена, а также органов прокуратуры и УМВД Югры.

«Осуществляется круглосуточное наблюдение за следственно-арестованным. Состояние здоровья у него удовлетворительное, жалоб не предъявляет. При ухудшении самочувствия будут приняты меры по оказанию необходимой медицинской помощи. В адрес уполномоченного следственно-арестованный не обращался», — пояснила Стребкова.

Ранее URA.RU сообщало, что, по данным СМИ, в сургутском изоляторе осужденный отказывается есть без музыки и требует встречи с прокурором. Известно, что мужчина в 2022 году был осужден на 10,5 лет за изнасилование и мошенничество, но следователи вскрыли еще один эпизод преступных действий рецидивиста. Именно это стало причиной нового судебного разбирательства.