Shot: В ХМАО осужденный отказывается есть без музыки и требует встречи с прокурором

В Сургутском изоляторе временного содержания осужденный за изнасилование отказывается от еды, требует музыкальный проигрыватель и настаивает на личной встрече с прокурором. Об этом рассказали в telegram-канале Shot.
«Мужчину повезли в суд. В камере он написал письмо начальнику изолятора, в котором сообщил о своей забастовке — заявил, что не будет есть без музыки, а также потребовал личной встречи с прокурором и сотрудниками угрозыска. Запросы осужденного отклонили», — сообщили в telegram-канале.
Известно, что мужчина в 2022 году был осужден на 10,5 лет за изнасилование и мошенничество, но следователи вскрыли еще один эпизод преступных действий рецидивиста. Именно это стало причиной нового судебного разбирательства. Сообщается, что на данный момент сотрудники ИВС следят за самочувствием голодающего заключенного. В пресс-службу УМВД Сургута отправлен запрос, на момент публикации материала ответ не поступил.
Ранее URA.RU рассказало о том, что трое мусульман в изоляторе временного содержания Сургута (ХМАО) объявили голодовку. Таким образом мужчины потребовали расследовать фальсификацию против них уголовных дел.
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