06 августа 2023
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Shot: В ХМАО осужденный отказывается есть без музыки и требует встречи с прокурором

© Служба новостей «URA.RU»
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Оглашение приговора по делу в отношении Ерутина и Дейнека. Челябинск, арест, татуировка, наколка, арестованный, подсудимый, суд, зэк, партаки
Требования заключенного не удовлетворили Фото:

В Сургутском изоляторе временного содержания осужденный за изнасилование отказывается от еды, требует музыкальный проигрыватель и настаивает на личной встрече с прокурором. Об этом рассказали в telegram-канале Shot.

«Мужчину повезли в суд. В камере он написал письмо начальнику изолятора, в котором сообщил о своей забастовке — заявил, что не будет есть без музыки, а также потребовал личной встречи с прокурором и сотрудниками угрозыска. Запросы осужденного отклонили», — сообщили в telegram-канале.

Известно, что мужчина в 2022 году был осужден на 10,5 лет за изнасилование и мошенничество, но следователи вскрыли еще один эпизод преступных действий рецидивиста. Именно это стало причиной нового судебного разбирательства. Сообщается, что на данный момент сотрудники ИВС следят за самочувствием голодающего заключенного. В пресс-службу УМВД Сургута отправлен запрос, на момент публикации материала ответ не поступил.

Ранее URA.RU рассказало о том, что трое мусульман в изоляторе временного содержания Сургута (ХМАО) объявили голодовку. Таким образом мужчины потребовали расследовать фальсификацию против них уголовных дел.

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В Сургутском изоляторе временного содержания осужденный за изнасилование отказывается от еды, требует музыкальный проигрыватель и настаивает на личной встрече с прокурором. Об этом рассказали в telegram-канале Shot. «Мужчину повезли в суд. В камере он написал письмо начальнику изолятора, в котором сообщил о своей забастовке — заявил, что не будет есть без музыки, а также потребовал личной встречи с прокурором и сотрудниками угрозыска. Запросы осужденного отклонили», — сообщили в telegram-канале. Известно, что мужчина в 2022 году был осужден на 10,5 лет за изнасилование и мошенничество, но следователи вскрыли еще один эпизод преступных действий рецидивиста. Именно это стало причиной нового судебного разбирательства. Сообщается, что на данный момент сотрудники ИВС следят за самочувствием голодающего заключенного. В пресс-службу УМВД Сургута отправлен запрос, на момент публикации материала ответ не поступил. Ранее URA.RU рассказало о том, что трое мусульман в изоляторе временного содержания Сургута (ХМАО) объявили голодовку. Таким образом мужчины потребовали расследовать фальсификацию против них уголовных дел.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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