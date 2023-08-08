Полянский заявил о заблуждении Киева насчет Запада

Полянский: Киев наивно надеется, что Запад не откажется от него

09 августа 2023 в 02:00 Размер текста - 17 +

Представитель России в ООН заявил о напрасных иллюзиях Киева на постоянную поддержку Запада Фото: Официальный сайт президента Украины Киевский режим совершает ошибку, безоглядно надеясь на поддержку стран Запада в противостоянии с Россией. Об этом написал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в Twitter. «Киев совершает гораздо более гнусную ошибку, возлагая надежды на поддержку Запада после опосредованной войны НАТО с Россией до последнего украинца. Больно видеть правящую клику наших соседей столь недальновидной и невежественной в том, что касается прошлого», — написал в посте Полянский. Полянский сравнил политику Киевского режима с действиями экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который являлся марионеткой Запада. Дипломат отметил, что Саакашвили сидит в тюрьме в Грузии, но его ядовитое наследие все еще чувствуется. Ранее в 2022 году Украина получила поддержку от Запада на сумму в 32,1 миллиарда долларов. США направили Киеву самую большую сумму, а именно 12 миллиардов долларов.

Киевский режим совершает ошибку, безоглядно надеясь на поддержку стран Запада в противостоянии с Россией. Об этом написал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в Twitter. «Киев совершает гораздо более гнусную ошибку, возлагая надежды на поддержку Запада после опосредованной войны НАТО с Россией до последнего украинца. Больно видеть правящую клику наших соседей столь недальновидной и невежественной в том, что касается прошлого», — написал в посте Полянский. Полянский сравнил политику Киевского режима с действиями экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который являлся марионеткой Запада. Дипломат отметил, что Саакашвили сидит в тюрьме в Грузии, но его ядовитое наследие все еще чувствуется. Ранее в 2022 году Украина получила поддержку от Запада на сумму в 32,1 миллиарда долларов. США направили Киеву самую большую сумму, а именно 12 миллиардов долларов.