08 августа 2023

Полянский заявил о заблуждении Киева насчет Запада

Полянский: Киев наивно надеется, что Запад не откажется от него
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины, оон
Представитель России в ООН заявил о напрасных иллюзиях Киева на постоянную поддержку Запада Фото:

Киевский режим совершает ошибку, безоглядно надеясь на поддержку стран Запада в противостоянии с Россией. Об этом написал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в Twitter.

«Киев совершает гораздо более гнусную ошибку, возлагая надежды на поддержку Запада после опосредованной войны НАТО с Россией до последнего украинца. Больно видеть правящую клику наших соседей столь недальновидной и невежественной в том, что касается прошлого», — написал в посте Полянский.

Полянский сравнил политику Киевского режима с действиями экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который являлся марионеткой Запада. Дипломат отметил, что Саакашвили сидит в тюрьме в Грузии, но его ядовитое наследие все еще чувствуется.

Ранее в 2022 году Украина получила поддержку от Запада на сумму в 32,1 миллиарда долларов. США направили Киеву самую большую сумму, а именно 12 миллиардов долларов.

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Киевский режим совершает ошибку, безоглядно надеясь на поддержку стран Запада в противостоянии с Россией. Об этом написал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в Twitter. «Киев совершает гораздо более гнусную ошибку, возлагая надежды на поддержку Запада после опосредованной войны НАТО с Россией до последнего украинца. Больно видеть правящую клику наших соседей столь недальновидной и невежественной в том, что касается прошлого», — написал в посте Полянский. Полянский сравнил политику Киевского режима с действиями экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который являлся марионеткой Запада. Дипломат отметил, что Саакашвили сидит в тюрьме в Грузии, но его ядовитое наследие все еще чувствуется. Ранее в 2022 году Украина получила поддержку от Запада на сумму в 32,1 миллиарда долларов. США направили Киеву самую большую сумму, а именно 12 миллиардов долларов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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