Киевский режим совершает ошибку, безоглядно надеясь на поддержку стран Запада в противостоянии с Россией. Об этом написал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в Twitter.
«Киев совершает гораздо более гнусную ошибку, возлагая надежды на поддержку Запада после опосредованной войны НАТО с Россией до последнего украинца. Больно видеть правящую клику наших соседей столь недальновидной и невежественной в том, что касается прошлого», — написал в посте Полянский.
Полянский сравнил политику Киевского режима с действиями экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который являлся марионеткой Запада. Дипломат отметил, что Саакашвили сидит в тюрьме в Грузии, но его ядовитое наследие все еще чувствуется.
Ранее в 2022 году Украина получила поддержку от Запада на сумму в 32,1 миллиарда долларов. США направили Киеву самую большую сумму, а именно 12 миллиардов долларов.
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