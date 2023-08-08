08 августа 2023

В центре Нижневартовска неадекватный мужчина нападал на девушек и выпрашивал деньги у прохожих

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, лето, жара, пьяный в фонтане
Мужчину оперативно задержали сотрудники полиции Фото:

В центре Нижневартовска неадекватный местный житель приставал к прохожим, выпрашивал у них деньги и даже ударил девушку по руке. Кроме того, мужчина представлялся участником СВО. Сообщение об этом появилось в городском сообществе ВКонтакте «ЧП [В] Нижневартовске».

«Данный персонаж, неадекватный, в центре города (ул. Ленина). Кидается на девушек, ударил 15-летнюю девочку. Кричит, что участник СВО, просит деньги у прохожих. Спасибо неравнодушному мужчине и быстро среагировавшей полиции», — написал аноним в сообществе Нижневартовска.

Дебошира оперативно задержали сотрудники патрульно-постовой службы УМВД Нижневартовска. В участке на мужчину составили административный протокол за нарушение общественного порядка и отпустили восвояси.

«В дежурную часть УМВД России по г. Нижневартовску поступило сообщение от граждан о неадекватном поведении мужчины на ул. Ленина. Прибывший наряд патрульно-постовой службы задержал и доставил в отдел полиции данного гражданина, который ранее неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности», — сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе УМВД Нижневартовска.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что нарушитель порядка состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних по неисполнению родительских обязанностей. У мужчины двое детей.

Комментаторы в соцсети высказали сомнения по поводу причастности мужчины к специальной военной операции на Украине. Неравнодушные горожане обеспокоены судьбой детей дебошира, и рассказывают о попытках родственников семьи лишить горе-отца родительских прав.

Ранее URA.RU писало о том, что бывшего экс-чиновника Владимира Широкова из Нижневартовска, который держал сына в заложниках, не лишат родительских прав. Детский омбудсмен по ХМАО Людмила Низамова пояснила агентству, что по отношению к ребенку со стороны отца не было жестокого обращения.

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В центре Нижневартовска неадекватный местный житель приставал к прохожим, выпрашивал у них деньги и даже ударил девушку по руке. Кроме того, мужчина представлялся участником СВО. Сообщение об этом появилось в городском сообществе ВКонтакте «ЧП [В] Нижневартовске». «Данный персонаж, неадекватный, в центре города (ул. Ленина). Кидается на девушек, ударил 15-летнюю девочку. Кричит, что участник СВО, просит деньги у прохожих. Спасибо неравнодушному мужчине и быстро среагировавшей полиции», — написал аноним в сообществе Нижневартовска. Дебошира оперативно задержали сотрудники патрульно-постовой службы УМВД Нижневартовска. В участке на мужчину составили административный протокол за нарушение общественного порядка и отпустили восвояси. «В дежурную часть УМВД России по г. Нижневартовску поступило сообщение от граждан о неадекватном поведении мужчины на ул. Ленина. Прибывший наряд патрульно-постовой службы задержал и доставил в отдел полиции данного гражданина, который ранее неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности», — сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе УМВД Нижневартовска. Кроме того, в ведомстве сообщили, что нарушитель порядка состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних по неисполнению родительских обязанностей. У мужчины двое детей. Комментаторы в соцсети высказали сомнения по поводу причастности мужчины к специальной военной операции на Украине. Неравнодушные горожане обеспокоены судьбой детей дебошира, и рассказывают о попытках родственников семьи лишить горе-отца родительских прав. Ранее URA.RU писало о том, что бывшего экс-чиновника Владимира Широкова из Нижневартовска, который держал сына в заложниках, не лишат родительских прав. Детский омбудсмен по ХМАО Людмила Низамова пояснила агентству, что по отношению к ребенку со стороны отца не было жестокого обращения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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