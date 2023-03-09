Детский омбудсмен ХМАО: родителей мальчика, которого отец взял в заложники, не лишат прав

09 марта 2023 в 15:39 Размер текста - 17 +

Родителей мальчика не будут лишать родительских прав Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Детский омбудсмен ХМАО Людмила Низамова сообщила, что речь о лишении родительских прав Владимира Широкова, который взял в заложники малолетнего сына, и его жены Ольги Широковой пока не идет. Низамова сообщила журналисту URA.RU, что интересы ребенка будет представлять его мать. «На сегодняшний день интересы ребенка будет представлять его мать. Органы вправе установить наличие противоречий между интересами отца и ребенка и могут посчитать мать заинтересованным лицом, тогда у отца могут изъять часть родительских прав, чтобы представлять интересы пострадавшего по уголовному делу. Но сейчас об этом вопрос не стоит», — прокомментировала Низамова. По словам детского омбудсмена, ситуацию трудно прогнозировать. «Мать, насколько я знаю, вовлеченная, стоит на страже интересов ребенка. По отношению к ребенку со стороны отца не было жестокого обращения. Что случилось с Широковым, почему это произошло, предстоит выяснить специалистам, и только тогда можно будет делать выводы о необходимости лишения родителей их прав», — добавила Низамова. Ранее URA.RU сообщало, что с мальчиком и его матерью ведут работу психологи. По словам Низамовой, членам семьи оказывается вся необходимая помощь.

Детский омбудсмен ХМАО Людмила Низамова сообщила, что речь о лишении родительских прав Владимира Широкова, который взял в заложники малолетнего сына, и его жены Ольги Широковой пока не идет. Низамова сообщила журналисту URA.RU, что интересы ребенка будет представлять его мать. «На сегодняшний день интересы ребенка будет представлять его мать. Органы вправе установить наличие противоречий между интересами отца и ребенка и могут посчитать мать заинтересованным лицом, тогда у отца могут изъять часть родительских прав, чтобы представлять интересы пострадавшего по уголовному делу. Но сейчас об этом вопрос не стоит», — прокомментировала Низамова. По словам детского омбудсмена, ситуацию трудно прогнозировать. «Мать, насколько я знаю, вовлеченная, стоит на страже интересов ребенка. По отношению к ребенку со стороны отца не было жестокого обращения. Что случилось с Широковым, почему это произошло, предстоит выяснить специалистам, и только тогда можно будет делать выводы о необходимости лишения родителей их прав», — добавила Низамова. Ранее URA.RU сообщало, что с мальчиком и его матерью ведут работу психологи. По словам Низамовой, членам семьи оказывается вся необходимая помощь.