В Челябинскую и Курганскую области не пустили зараженные фрукты и овощи

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Таможенный контроль плодовоовощной продукции. Екатеринбург, россельхознадзор, абрикосы, фрукт, фитосанитарный контроль, абрикос
Фрукты проверили на наличие паразитов после обработки газами Фото:

В Челябинскую и Курганскую области не пропустили пять партий зараженных фруктов и овощей. Их допустили к продаже только после газовой обработки продукции. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Во время исследований подтверждено заражение тремя видами вредителей: восточная плодожорка, коричневая и калифорнийская щитовки. Пять из 31 партии обработаны с помощью фумигации», — уточнили в ведомстве.

Необработанные партии были безопасны для растительного мира Урала. Остальные пять допустили после повторных исследований.

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В Челябинскую и Курганскую области не пропустили пять партий зараженных фруктов и овощей. Их допустили к продаже только после газовой обработки продукции. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Во время исследований подтверждено заражение тремя видами вредителей: восточная плодожорка, коричневая и калифорнийская щитовки. Пять из 31 партии обработаны с помощью фумигации», — уточнили в ведомстве. Необработанные партии были безопасны для растительного мира Урала. Остальные пять допустили после повторных исследований.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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