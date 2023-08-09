В Челябинскую и Курганскую области не пустили зараженные фрукты и овощи

Фрукты проверили на наличие паразитов после обработки газами
В Челябинскую и Курганскую области не пропустили пять партий зараженных фруктов и овощей. Их допустили к продаже только после газовой обработки продукции. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.
«Во время исследований подтверждено заражение тремя видами вредителей: восточная плодожорка, коричневая и калифорнийская щитовки. Пять из 31 партии обработаны с помощью фумигации», — уточнили в ведомстве.
Необработанные партии были безопасны для растительного мира Урала. Остальные пять допустили после повторных исследований.
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