В результате обстрела ВСУ по Донецку погибла девочка

09 августа 2023 в 16:43 Размер текста - 17 +

Ракета попала в многоквартирный дом в ДНР (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Маленькая девочка погибла при попадании украинской ракеты в двухэтажный дом. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. «В Петровском районе Донецка в результате попадания украинского снаряда в двухэтажный дом погибла маленькая девочка. По предварительным данным, еще два человека получили ранения», — написал Денис Пушилин в своем telegram-канале . Он отметил, что всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Спасатели разбирают завалы, которые образовались после попадания ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Маленькая девочка погибла при попадании украинской ракеты в двухэтажный дом. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. «В Петровском районе Донецка в результате попадания украинского снаряда в двухэтажный дом погибла маленькая девочка. По предварительным данным, еще два человека получили ранения», — написал Денис Пушилин в своем telegram-канале. Он отметил, что всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Спасатели разбирают завалы, которые образовались после попадания ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ).