В результате обстрела ВСУ по Донецку погибла девочка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия артобстрела в Горловке. Донецкая Народная Республика, Донецк, разбитые стекла, последствия, война, донецк, горловка, школа, ресторан, разрушения, выбитые окна, обстрел
Ракета попала в многоквартирный дом в ДНР (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Маленькая девочка погибла при попадании украинской ракеты в двухэтажный дом. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«В Петровском районе Донецка в результате попадания украинского снаряда в двухэтажный дом погибла маленькая девочка. По предварительным данным, еще два человека получили ранения», — написал Денис Пушилин в своем telegram-канале. Он отметил, что всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Спасатели разбирают завалы, которые образовались после попадания ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Маленькая девочка погибла при попадании украинской ракеты в двухэтажный дом. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. «В Петровском районе Донецка в результате попадания украинского снаряда в двухэтажный дом погибла маленькая девочка. По предварительным данным, еще два человека получили ранения», — написал Денис Пушилин в своем telegram-канале. Он отметил, что всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Спасатели разбирают завалы, которые образовались после попадания ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...