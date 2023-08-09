В Челябинске из-за шторма дерево разбило машину

Дерево упало на автомобиль после шторма
В одном из дворов Челябинска из-за шторма дерево повредило легковую машину. Очевидцы сообщают, что автомобиль был припаркован вблизи дома 66А на Молодогвардейцев.
«А это другая сторона непогоды в Челябинске. На Молодогвардейцев, 66А на машину упало дерево», — рассказали в паблике «Типичный Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».
Из-за шторма, который продолжался в регионе несколько дней, пострадали и дороги. Затопленными оказались перекресток вблизи ТК «Слава» в Копейске, автодорога Меридиан и Копейское шоссе вблизи ТРК «Алмаз» в Челябинске.
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