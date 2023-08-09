В Челябинске из-за шторма дерево разбило машину

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Упавшие деревья после урагана. Тюмень, ураган, штормовое предупреждение, автомобиль, шторм, упавшее дерево, дерево упало на машину
Дерево упало на автомобиль после шторма Фото:

В одном из дворов Челябинска из-за шторма дерево повредило легковую машину. Очевидцы сообщают, что автомобиль был припаркован вблизи дома 66А на Молодогвардейцев.

«А это другая сторона непогоды в Челябинске. На Молодогвардейцев, 66А на машину упало дерево», — рассказали в паблике «Типичный Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».

Из-за шторма, который продолжался в регионе несколько дней, пострадали и дороги. Затопленными оказались перекресток вблизи ТК «Слава» в Копейске, автодорога Меридиан и Копейское шоссе вблизи ТРК «Алмаз» в Челябинске.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В одном из дворов Челябинска из-за шторма дерево повредило легковую машину. Очевидцы сообщают, что автомобиль был припаркован вблизи дома 66А на Молодогвардейцев. «А это другая сторона непогоды в Челябинске. На Молодогвардейцев, 66А на машину упало дерево», — рассказали в паблике «Типичный Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». Из-за шторма, который продолжался в регионе несколько дней, пострадали и дороги. Затопленными оказались перекресток вблизи ТК «Слава» в Копейске, автодорога Меридиан и Копейское шоссе вблизи ТРК «Алмаз» в Челябинске.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...