Силовики и спасатели искали в лесах под Златоустом четверых пропавших детей. Фото

10 августа 2023 в 10:45 Размер текста - 17 +

Дети в возрасте от семи до десяти лет ушли гулять и заблудились в лесу (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники полиции и Поисково-спасательной службы (ПСС) Челябинской области искали в лесах под Златоустом четверых детей возрастом от семи до десяти лет. Как сообщает URA.RU пресс-служба ПСС, все четверо были найдены и возвращены родителям. «Мать малолетнего ребенка рассказала оперативному дежурному, что четверо детей в возрасте от семи до десяти лет ушли гулять, вышли из поселка Уржумка и заблудились в лесу. У одного мальчика с собой был телефон, благодаря чему оперативно начались поиски. В этот же день полицейским удалось найти детей и вернуть их родителям», — сообщили в пресс-службе. На поиск пропавших была собрана группа спасателей. Оперативный дежурный оставался на связи с детьми, чтобы определить их местонахождение. Когда школьников нашли, они находились в квартале Тяговой подстанции. Детей нашли спустя несколько часов поисков Фот: пресс-служба Поисково-спасательной службы Челябинской области

Сотрудники полиции и Поисково-спасательной службы (ПСС) Челябинской области искали в лесах под Златоустом четверых детей возрастом от семи до десяти лет. Как сообщает URA.RU пресс-служба ПСС, все четверо были найдены и возвращены родителям. «Мать малолетнего ребенка рассказала оперативному дежурному, что четверо детей в возрасте от семи до десяти лет ушли гулять, вышли из поселка Уржумка и заблудились в лесу. У одного мальчика с собой был телефон, благодаря чему оперативно начались поиски. В этот же день полицейским удалось найти детей и вернуть их родителям», — сообщили в пресс-службе. На поиск пропавших была собрана группа спасателей. Оперативный дежурный оставался на связи с детьми, чтобы определить их местонахождение. Когда школьников нашли, они находились в квартале Тяговой подстанции.