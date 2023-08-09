Сотрудники полиции и Поисково-спасательной службы (ПСС) Челябинской области искали в лесах под Златоустом четверых детей возрастом от семи до десяти лет. Как сообщает URA.RU пресс-служба ПСС, все четверо были найдены и возвращены родителям.
«Мать малолетнего ребенка рассказала оперативному дежурному, что четверо детей в возрасте от семи до десяти лет ушли гулять, вышли из поселка Уржумка и заблудились в лесу. У одного мальчика с собой был телефон, благодаря чему оперативно начались поиски. В этот же день полицейским удалось найти детей и вернуть их родителям», — сообщили в пресс-службе.
На поиск пропавших была собрана группа спасателей. Оперативный дежурный оставался на связи с детьми, чтобы определить их местонахождение. Когда школьников нашли, они находились в квартале Тяговой подстанции.
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