09 августа 2023

Силовики и спасатели искали в лесах под Златоустом четверых пропавших детей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети в возрасте от семи до десяти лет ушли гулять и заблудились в лесу (архивное фото) Фото:

Сотрудники полиции и Поисково-спасательной службы (ПСС) Челябинской области искали в лесах под Златоустом четверых детей возрастом от семи до десяти лет. Как сообщает URA.RU пресс-служба ПСС, все четверо были найдены и возвращены родителям.

«Мать малолетнего ребенка рассказала оперативному дежурному, что четверо детей в возрасте от семи до десяти лет ушли гулять, вышли из поселка Уржумка и заблудились в лесу. У одного мальчика с собой был телефон, благодаря чему оперативно начались поиски. В этот же день полицейским удалось найти детей и вернуть их родителям», — сообщили в пресс-службе.

На поиск пропавших была собрана группа спасателей. Оперативный дежурный оставался на связи с детьми, чтобы определить их местонахождение. Когда школьников нашли, они находились в квартале Тяговой подстанции.

Детей нашли спустя несколько часов поисков
Детей нашли спустя несколько часов поисков

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Сотрудники полиции и Поисково-спасательной службы (ПСС) Челябинской области искали в лесах под Златоустом четверых детей возрастом от семи до десяти лет. Как сообщает URA.RU пресс-служба ПСС, все четверо были найдены и возвращены родителям. «Мать малолетнего ребенка рассказала оперативному дежурному, что четверо детей в возрасте от семи до десяти лет ушли гулять, вышли из поселка Уржумка и заблудились в лесу. У одного мальчика с собой был телефон, благодаря чему оперативно начались поиски. В этот же день полицейским удалось найти детей и вернуть их родителям», — сообщили в пресс-службе. На поиск пропавших была собрана группа спасателей. Оперативный дежурный оставался на связи с детьми, чтобы определить их местонахождение. Когда школьников нашли, они находились в квартале Тяговой подстанции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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