В центре Перми для чемпионата экстремалов построят огромную «Царь-рампу»

10 августа 2023 в 16:26 Размер текста - 17 +

Лучшие спортсмены сразятся в Перми Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета 300-летие Перми В Перми выступят сильнейшие экстрим-спортсмены России. Для соревнований по трюковому самокату и велосипеду на эспланаде установят «Царь-рампу» площадью 400 квадратных метров, сообщили организаторы. «Рампа — это полутруба больших размеров, позволяющая набирать скорость и подниматься в воздух на колесных средствах передвижения. „Царь-рампа“ — создана специально к юбилею Перми. Это разработка конструкторского бюро компании XSA Ramps, ее площадь составит 400 квадратных метров. Это первая в России мобильная конструкция такого размера», — сообщается на сайте 300-летия Перми. Соревнования пройдут 19 и 20 августа. В первый день за призы будут бороться спортсмены на трюковых самокатах, а во второй на велосипедах BMX. Вечером в воскресенье состоятся показательные выступления. Они, как рассказывало URA.RU, пройдут под аккомпанемент пианиста Дениса Мацуева. Маэстро исполнит произведения Бетховена, Шопена, Скрябина, Рахманинова и Грига.

В Перми выступят сильнейшие экстрим-спортсмены России. Для соревнований по трюковому самокату и велосипеду на эспланаде установят «Царь-рампу» площадью 400 квадратных метров, сообщили организаторы. «Рампа — это полутруба больших размеров, позволяющая набирать скорость и подниматься в воздух на колесных средствах передвижения. „Царь-рампа“ — создана специально к юбилею Перми. Это разработка конструкторского бюро компании XSA Ramps, ее площадь составит 400 квадратных метров. Это первая в России мобильная конструкция такого размера», — сообщается на сайте 300-летия Перми. Соревнования пройдут 19 и 20 августа. В первый день за призы будут бороться спортсмены на трюковых самокатах, а во второй на велосипедах BMX. Вечером в воскресенье состоятся показательные выступления. Они, как рассказывало URA.RU, пройдут под аккомпанемент пианиста Дениса Мацуева. Маэстро исполнит произведения Бетховена, Шопена, Скрябина, Рахманинова и Грига.