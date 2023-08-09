09 августа 2023

В центре Перми для чемпионата экстремалов построят огромную «Царь-рампу»

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Лучшие спортсмены сразятся в Перми Фото:
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300-летие Перми

В Перми выступят сильнейшие экстрим-спортсмены России. Для соревнований по трюковому самокату и велосипеду на эспланаде установят «Царь-рампу» площадью 400 квадратных метров, сообщили организаторы.

«Рампа — это полутруба больших размеров, позволяющая набирать скорость и подниматься в воздух на колесных средствах передвижения. „Царь-рампа“ — создана специально к юбилею Перми. Это разработка конструкторского бюро компании XSA Ramps, ее площадь составит 400 квадратных метров. Это первая в России мобильная конструкция такого размера», — сообщается на сайте 300-летия Перми.

Соревнования пройдут 19 и 20 августа. В первый день за призы будут бороться спортсмены на трюковых самокатах, а во второй на велосипедах BMX. Вечером в воскресенье состоятся показательные выступления. Они, как рассказывало URA.RU, пройдут под аккомпанемент пианиста Дениса Мацуева. Маэстро исполнит произведения Бетховена, Шопена, Скрябина, Рахманинова и Грига.

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В Перми выступят сильнейшие экстрим-спортсмены России. Для соревнований по трюковому самокату и велосипеду на эспланаде установят «Царь-рампу» площадью 400 квадратных метров, сообщили организаторы. «Рампа — это полутруба больших размеров, позволяющая набирать скорость и подниматься в воздух на колесных средствах передвижения. „Царь-рампа“ — создана специально к юбилею Перми. Это разработка конструкторского бюро компании XSA Ramps, ее площадь составит 400 квадратных метров. Это первая в России мобильная конструкция такого размера», — сообщается на сайте 300-летия Перми. Соревнования пройдут 19 и 20 августа. В первый день за призы будут бороться спортсмены на трюковых самокатах, а во второй на велосипедах BMX. Вечером в воскресенье состоятся показательные выступления. Они, как рассказывало URA.RU, пройдут под аккомпанемент пианиста Дениса Мацуева. Маэстро исполнит произведения Бетховена, Шопена, Скрябина, Рахманинова и Грига.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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