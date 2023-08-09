Пермяков зовут сниматься в кино

Пермская кинокомиссия приглашает горожан принять участие в кастинге короткометражного фильма

10 августа 2023 в 16:52 Размер текста - 17 +

Съемки фильма состоятся осенью Фото: Илья Московец © URA.RU В Перми начали поиск актеров для съемок в короткометражном фильме «Звезды на дне». Кинокомпании нужны мужчины и женщины разных возрастов и типажей. «Ищем профессиональных актеров и людей с актерским опытом в кино для съемок короткометражного фильма „Звезды на дне“», — сказано в группе Пермской кинокомиссии в соцсети «ВКонтакте». Кинокомпании нужны четыре актрисы в возрасте 21, 22, 25 и 50 лет. А также три актера 22, 30 и 40 лет. Чтобы принять участие в проекте, нужно отправить видеовизитку съемочной группе и пройти кастинг, который состоится 17 и 18 августа. Съемки самого фильма будут проходить в Перми осенью этого года. Подробности о самом фильме кинокомпания пока не раскрывает, но обещает, что он никого не оставит равнодушным. Ранее Пермская кинокомиссия искала в Перми квартиры для съемок сериала «Последний год». Его продюсером является Данила Козловский.

В Перми начали поиск актеров для съемок в короткометражном фильме «Звезды на дне». Кинокомпании нужны мужчины и женщины разных возрастов и типажей. «Ищем профессиональных актеров и людей с актерским опытом в кино для съемок короткометражного фильма „Звезды на дне“», — сказано в группе Пермской кинокомиссии в соцсети «ВКонтакте». Кинокомпании нужны четыре актрисы в возрасте 21, 22, 25 и 50 лет. А также три актера 22, 30 и 40 лет. Чтобы принять участие в проекте, нужно отправить видеовизитку съемочной группе и пройти кастинг, который состоится 17 и 18 августа. Съемки самого фильма будут проходить в Перми осенью этого года. Подробности о самом фильме кинокомпания пока не раскрывает, но обещает, что он никого не оставит равнодушным. Ранее Пермская кинокомиссия искала в Перми квартиры для съемок сериала «Последний год». Его продюсером является Данила Козловский.