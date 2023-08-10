Куйвашев вступился за соперницу мэра Екатеринбурга

10 августа 2023 в 21:59 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев ранее, как считается, поддержал и другого недружественного Орлову кандидата Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Подконтрольный мэрии избирком пока не может обжаловать решение Верх-Исетского суда Екатеринбурга о регистрации депутата Иры Овчинниковой самовыдвиженцем на выборах в думу — из-за указания губернатора Евгения Куйвашева. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к резиденции главы региона. Как сообщало агентство, решение суда было вынесено 7 августа. Овчинникова обжаловала решение Верх-Исетской территориальной избирательной комиссии (ТИК), которая забраковала часть ее подписей. В горадминистрации были настроены, что ТИК пойдет в облсуд. С главой Ленинской ТИК, основного распорядителя выборов, Вадимом Антошиным 7-го и 8 августа муниципальные чиновники провели соответствующие консультации. В округе №4, где планирует идти Овчинникова, мэрия поддерживает другого депутата — директора школы Татьяну Вяткину. Овчинникова проиграла ей на праймериз «Единой России», не согласилась с результатами, громко вышла из партии и оставила пост руководителя думской фракции ЕР. Перед сдачей в ТИК своих подписей, 24 июля, она обратилась к президенту РФ Владимиру Путину — с просьбой «остановить беззаконие» на выборах. «От Куйвашева распоряжение не мешать Овчинниковой», — сказал URA.RU собеседник, отвечая на вопрос, почему Верх-Исетская ТИК до сих пор не подала апелляцию. Орлов, по его словам, якобы в шоке — не ожидал такого от друга. Хотя источник агентства в муниципальной власти заявил, что «глава в обычном настроении». На этих выборах Овчинникову поддерживает команда миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»), чью большую фракцию в действующем созыве думы Орлов по итогам выборов хочет сократить. Поэтому он в апреле и объявил Овчинниковой, что в новой думе ее не видит. Собеседник URA.RU в мэрии утверждает, что, защищая Овчинникову, Куйвашев поддерживает не ее, а Кочеткова — и одновременно продолжает воспитывать Орлова. Ранее губернатор помог пройти через сбор подписей другу Кочеткова Валерию Черкашину в округе №3 (там администрация ведет сотрудника УГМК). А в апреле Куйвашев в узком кругу разнес Орлова за то, что тот при формировании своего списка кандидатов якобы не учел интересы Кочеткова и тем самым спровоцировал мощный политический конфликт. Однако впоследствии Орлов при поддержке других миллиардеров и вице-губернатора Олега Чемезова добился, чтобы Куйвашев утвердил выгодный именно мэрии, а не Кочеткову, перечень «согласованных кандидатов». Согласно другой версии, допуская Овчинникову до выборов, Куйвашев — опытный аппаратчик — не тренирует мэра, а создает ситуацию, при которой Кочетков уступит округ в конкурентной борьбе. И избавляется от каких-либо обязательств перед ним. Статья по теме Соперники мэра Екатеринбурга за неделю потеряли 7 человек Хотя в окружении самого бизнесмена утверждают, что конкретно за Овчинникову он у Куйвашева не просил. «Кочетков вообще не в городе уже некоторое время», — сказал источник. Он также утверждает, что Куйвашев весной сам «попросил Виталия помочь избраться Овчинниковой». «У нее, депутата с 20-летним стажем, куча знакомых в областной власти, которые могут замолвить слово перед губернатором», — объяснил инсайдер. На то, чтобы переубедить шефа и все-таки попытаться вывести Овчинникову из кампании, у Орлова времени не много. Последний день, когда Верх-Исетская ТИК может обратиться в облсуд, — 14 августа. Антошин сказал корреспонденту, что ТИКи работают самостоятельно, не ориентируясь ни на какие вводные. «В настоящий момент изучается мотивировочной части решения [Верх-Исетского] суда [от 7 августа]», — сказал он. Дозвониться до самой Овчинниковой к моменту публикации не удалось. Представитель Куйвашева на вопрос URA.RU пока не ответила. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подконтрольный мэрии избирком пока не может обжаловать решение Верх-Исетского суда Екатеринбурга о регистрации депутата Иры Овчинниковой самовыдвиженцем на выборах в думу — из-за указания губернатора Евгения Куйвашева. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к резиденции главы региона. Как сообщало агентство, решение суда было вынесено 7 августа. Овчинникова обжаловала решение Верх-Исетской территориальной избирательной комиссии (ТИК), которая забраковала часть ее подписей. В горадминистрации были настроены, что ТИК пойдет в облсуд. С главой Ленинской ТИК, основного распорядителя выборов, Вадимом Антошиным 7-го и 8 августа муниципальные чиновники провели соответствующие консультации. В округе №4, где планирует идти Овчинникова, мэрия поддерживает другого депутата — директора школы Татьяну Вяткину. Овчинникова проиграла ей на праймериз «Единой России», не согласилась с результатами, громко вышла из партии и оставила пост руководителя думской фракции ЕР. Перед сдачей в ТИК своих подписей, 24 июля, она обратилась к президенту РФ Владимиру Путину — с просьбой «остановить беззаконие» на выборах. «От Куйвашева распоряжение не мешать Овчинниковой», — сказал URA.RU собеседник, отвечая на вопрос, почему Верх-Исетская ТИК до сих пор не подала апелляцию. Орлов, по его словам, якобы в шоке — не ожидал такого от друга. Хотя источник агентства в муниципальной власти заявил, что «глава в обычном настроении». На этих выборах Овчинникову поддерживает команда миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»), чью большую фракцию в действующем созыве думы Орлов по итогам выборов хочет сократить. Поэтому он в апреле и объявил Овчинниковой, что в новой думе ее не видит. Собеседник URA.RU в мэрии утверждает, что, защищая Овчинникову, Куйвашев поддерживает не ее, а Кочеткова — и одновременно продолжает воспитывать Орлова. Ранее губернатор помог пройти через сбор подписей другу Кочеткова Валерию Черкашину в округе №3 (там администрация ведет сотрудника УГМК). А в апреле Куйвашев в узком кругу разнес Орлова за то, что тот при формировании своего списка кандидатов якобы не учел интересы Кочеткова и тем самым спровоцировал мощный политический конфликт. Однако впоследствии Орлов при поддержке других миллиардеров и вице-губернатора Олега Чемезова добился, чтобы Куйвашев утвердил выгодный именно мэрии, а не Кочеткову, перечень «согласованных кандидатов». Согласно другой версии, допуская Овчинникову до выборов, Куйвашев — опытный аппаратчик — не тренирует мэра, а создает ситуацию, при которой Кочетков уступит округ в конкурентной борьбе. И избавляется от каких-либо обязательств перед ним. Хотя в окружении самого бизнесмена утверждают, что конкретно за Овчинникову он у Куйвашева не просил. «Кочетков вообще не в городе уже некоторое время», — сказал источник. Он также утверждает, что Куйвашев весной сам «попросил Виталия помочь избраться Овчинниковой». «У нее, депутата с 20-летним стажем, куча знакомых в областной власти, которые могут замолвить слово перед губернатором», — объяснил инсайдер. На то, чтобы переубедить шефа и все-таки попытаться вывести Овчинникову из кампании, у Орлова времени не много. Последний день, когда Верх-Исетская ТИК может обратиться в облсуд, — 14 августа. Антошин сказал корреспонденту, что ТИКи работают самостоятельно, не ориентируясь ни на какие вводные. «В настоящий момент изучается мотивировочной части решения [Верх-Исетского] суда [от 7 августа]», — сказал он. Дозвониться до самой Овчинниковой к моменту публикации не удалось. Представитель Куйвашева на вопрос URA.RU пока не ответила.