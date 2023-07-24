Депутат, отвергнутая мэром Екатеринбурга, пожаловалась Путину на «беззаконие»

В июне Ира Овчинникова громко вышла из «Единой России» — после поражения на праймериз Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат гордумы Екатеринбурга Ира Овчинникова, до недавнего времени возглавлявшая фракцию «Единой России», написала жалобу на имя президента РФ Владимира Путина. В ней политик, которую причисляют к антимэрской коалиции миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»), заявила, что в ходе выборов-2023 «столкнулась с противодействием определенных сил, которые объединились под флагом „Единой России“ для достижения своих корыстных целей».

«Их главной задачей является выдавливание своих оппонентов из депутатских рядов, формирование в думе контролируемого блока для лоббирования своих интересов», — указала Овчинникова. Также она утверждает, что итоги праймериз, где она проиграла другому действующему депутату — Татьяне Вяткиной (поддержана горадминистрацией), были сфальсифицированы.

«Я была вынуждена выйти из рядов „Единой России“, но продолжаю бороться за возможность участвовать в выборах. Я выдвинулась как самовыдвиженец и собрала необходимое количество подписей. Но уверенности в том, что я буду зарегистрирована, нет. Я ожидаю, что часть из этих жителей Екатеринбурга будут лишены своего активного избирательного права на данном этапе избирательного процесса. <…> Уважаемый Владимир Владимирович! <…> Прошу Вас помочь прекратить творящееся в Екатеринбурге беззаконие, взять на контроль ситуацию и обеспечить всем равные избирательные права», — попросила Овчинникова.

В разговоре с URA.RU она уточнила, что подала обращение днем 24 июля через электронную приемную главы государства. По словам Овчинниковой, это ее личная инициатива.

При этом собеседники агентства, близкие к горадминистрации, убеждены, что письмо — провокация со стороны всей антимэрской команды. В частности, обращают внимание, что оно появилось не в соцсетях депутата, а в анонимном telegram-канале «Большой трансфер 2024» (44,5 тысячи подписчиков).

Весной Овчинникова — непублично — обращалась к секретарю генсовета ЕР Андрею Турчаку. По одной из версий, то письмо, подготовленное якобы по указанию политтехнолога Максима Минеева (сейчас в колонии), а также последующий выход Овчинниковой из партии сыграли как раз против «кочетковского» лагеря.

В апреле глава города Алексей Орлов сообщил Овчинниковой, что не видит ее в новом созыве думы. За спокойный уход из политики ей, по слухам, было предложено место замдиректора одного из городских музеев. Но Овчинникова отказалась. Свои подписи она — кандидат по округу №4 — сдаст в избирком 25 или 26 июля.

Обращение Иры Овчинниковой появилось в одном из «федеральных» telegram-каналов. Депутат подтвердила URA.RU его подлинность Фото: telegram-канал «Большой трансфер 2024»