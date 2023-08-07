Соперница мэра Екатеринбурга на выборах выиграла суд

07 августа 2023 в 17:59 Размер текста - 17 +

Будет ли избирком обжаловать решение суда по Ире Овчинниковой, неизвестно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Депутат гордумы Екатеринбурга Ира Овчинникова, которую избирком ранее отказался регистрировать на выборах в качестве самовыдвиженца в округе №4, выиграла в Верх-Исетском районном суде. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с итогами заседания, и подтвердила сама Овчинникова. «Справедливость восторжествовала. Я очень рада», — сказала она. Глава Ленинской территориальной избирательной комиссии (ТИК), организующей выборы в думу, Вадим Антошин заявил корреспонденту, что пока не знает, будет ли Верх-Исетская ТИК оспаривать решение в облсуде. «Надо дождаться мотивировочной части», — сказал он. Овчинникову причисляют к антимэрской коалиции, финансируемой миллиардером Виталием Кочетковым («Мотив»). На майских праймериз «Единой России» она проиграла другому депутату — директору школы Татьяне Вяткиной, поддержанной мэром Алексеем Орловым (Овчинниковой он предложил из политики уйти). Овчинникова с этим результатом не согласилась, обвинила власти в фальсификациях, вышла из партии, а также оставила пост руководителя думской фракции «Единой России». 24 июля, за два дня до сдачи подписей в избирком, Овчинникова обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с письмом, в котором попросила «остановить беззаконие» и выразила уверенность, что ее подписи будут забракованы. Статья по теме Соперники мэра Екатеринбурга за неделю потеряли 7 человек В итоге часть подписей Овчинниковой признали недействительными из-за того, что указанные в них данные избирателей не подтвердились по базам МВД и ГАС «Выборы». А несколько подписных листов аннулировали по причине того, что сборщик подписей в информации о себе указала место временной, а не постоянной регистрации. Сразу после этого источник URA.RU, близкий к «кочетковскому» пулу, анонсировал, что Овчинникова — единственный кандидат, за которого будут биться в суде. Помимо нее, отказы получили семь близких к Кочеткову политиков и общественников, в том числе два действующих депутата — Андрей Пирожков и Александр Караваев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат гордумы Екатеринбурга Ира Овчинникова, которую избирком ранее отказался регистрировать на выборах в качестве самовыдвиженца в округе №4, выиграла в Верх-Исетском районном суде. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с итогами заседания, и подтвердила сама Овчинникова. «Справедливость восторжествовала. Я очень рада», — сказала она. Глава Ленинской территориальной избирательной комиссии (ТИК), организующей выборы в думу, Вадим Антошин заявил корреспонденту, что пока не знает, будет ли Верх-Исетская ТИК оспаривать решение в облсуде. «Надо дождаться мотивировочной части», — сказал он. Овчинникову причисляют к антимэрской коалиции, финансируемой миллиардером Виталием Кочетковым («Мотив»). На майских праймериз «Единой России» она проиграла другому депутату — директору школы Татьяне Вяткиной, поддержанной мэром Алексеем Орловым (Овчинниковой он предложил из политики уйти). Овчинникова с этим результатом не согласилась, обвинила власти в фальсификациях, вышла из партии, а также оставила пост руководителя думской фракции «Единой России». 24 июля, за два дня до сдачи подписей в избирком, Овчинникова обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с письмом, в котором попросила «остановить беззаконие» и выразила уверенность, что ее подписи будут забракованы. В итоге часть подписей Овчинниковой признали недействительными из-за того, что указанные в них данные избирателей не подтвердились по базам МВД и ГАС «Выборы». А несколько подписных листов аннулировали по причине того, что сборщик подписей в информации о себе указала место временной, а не постоянной регистрации. Сразу после этого источник URA.RU, близкий к «кочетковскому» пулу, анонсировал, что Овчинникова — единственный кандидат, за которого будут биться в суде. Помимо нее, отказы получили семь близких к Кочеткову политиков и общественников, в том числе два действующих депутата — Андрей Пирожков и Александр Караваев.