Коммунальщики компенсировали ущерб пермяку, чей дом затопило канализационными стоками

11 августа 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Причиной затопления стали засоры в канализационной системе Фото: Александр Ельчищев © URA.RU Житель Березников (Пермский край) подал в суд на «Березниковскую водоснабжающую компанию» за затопление канализационными стоками своего дома. Причиной потопа стал засор в наружных колодцах канализационной сети, которые обслуживает компания, сообщается в решении на сайте Березниковского городского суда. «В обоснование заявленных исковых требований указали, что являются собственниками жилого помещения. 9 февраля 2023 года, в вышеуказанном жилом доме, произошло затопление канализационными стоками, через сантехнические приборы (унитаз, душевую кабину)», — говорится в решении. Истец сообщил, что затопление стоками происходило уже неоднократно. Березниковец требовал взыскать с «БВК» 236 тысяч рублей, в том числе 150 тысяч за ремонт в квартире, 48,1 тысяч рублей за испорченную мебель, 12,9 тысяч за новую плодородную землю, 20 тысяч за услуги клининговой компании, 13,7 тысяч за услуги юриста и оценщика. В итоге стороны пришли к мирному соглашению, компания признала иски и согласилась их удовлетворить.

Житель Березников (Пермский край) подал в суд на «Березниковскую водоснабжающую компанию» за затопление канализационными стоками своего дома. Причиной потопа стал засор в наружных колодцах канализационной сети, которые обслуживает компания, сообщается в решении на сайте Березниковского городского суда. «В обоснование заявленных исковых требований указали, что являются собственниками жилого помещения. 9 февраля 2023 года, в вышеуказанном жилом доме, произошло затопление канализационными стоками, через сантехнические приборы (унитаз, душевую кабину)», — говорится в решении. Истец сообщил, что затопление стоками происходило уже неоднократно. Березниковец требовал взыскать с «БВК» 236 тысяч рублей, в том числе 150 тысяч за ремонт в квартире, 48,1 тысяч рублей за испорченную мебель, 12,9 тысяч за новую плодородную землю, 20 тысяч за услуги клининговой компании, 13,7 тысяч за услуги юриста и оценщика. В итоге стороны пришли к мирному соглашению, компания признала иски и согласилась их удовлетворить.