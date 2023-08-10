10 августа 2023

Коммунальщики компенсировали ущерб пермяку, чей дом затопило канализационными стоками

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка технического состояния дома №38 на улице Технической. Екатеринбург, трубы, подвал, коммуналка, канализация, жкх
Причиной затопления стали засоры в канализационной системе Фото:

Житель Березников (Пермский край) подал в суд на «Березниковскую водоснабжающую компанию» за затопление канализационными стоками своего дома. Причиной потопа стал засор в наружных колодцах канализационной сети, которые обслуживает компания, сообщается в решении на сайте Березниковского городского суда.

«В обоснование заявленных исковых требований указали, что являются собственниками жилого помещения. 9 февраля 2023 года, в вышеуказанном жилом доме, произошло затопление канализационными стоками, через сантехнические приборы (унитаз, душевую кабину)», — говорится в решении.

Истец сообщил, что затопление стоками происходило уже неоднократно. Березниковец требовал взыскать с «БВК» 236 тысяч рублей, в том числе 150 тысяч за ремонт в квартире, 48,1 тысяч рублей за испорченную мебель, 12,9 тысяч за новую плодородную землю, 20 тысяч за услуги клининговой компании, 13,7 тысяч за услуги юриста и оценщика. В итоге стороны пришли к мирному соглашению, компания признала иски и согласилась их удовлетворить.

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Житель Березников (Пермский край) подал в суд на «Березниковскую водоснабжающую компанию» за затопление канализационными стоками своего дома. Причиной потопа стал засор в наружных колодцах канализационной сети, которые обслуживает компания, сообщается в решении на сайте Березниковского городского суда. «В обоснование заявленных исковых требований указали, что являются собственниками жилого помещения. 9 февраля 2023 года, в вышеуказанном жилом доме, произошло затопление канализационными стоками, через сантехнические приборы (унитаз, душевую кабину)», — говорится в решении. Истец сообщил, что затопление стоками происходило уже неоднократно. Березниковец требовал взыскать с «БВК» 236 тысяч рублей, в том числе 150 тысяч за ремонт в квартире, 48,1 тысяч рублей за испорченную мебель, 12,9 тысяч за новую плодородную землю, 20 тысяч за услуги клининговой компании, 13,7 тысяч за услуги юриста и оценщика. В итоге стороны пришли к мирному соглашению, компания признала иски и согласилась их удовлетворить.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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