В Челябинске осудили мужчин, убивших инвалида за банку компота

Суд отправил одного из фигурантов дела в колонию на 14 с половиной лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский областной суд 11 августа вынес приговор мужчине, который с товарищем убил инвалида, а после вынес из его дома несколько банок компота. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, его приговорили к 14 с половиной годам лишения свободы.

«Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя региона. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. „в“ ч. 4 ст. 162 УК РФ („Разбой“), п. „з“ ч. 2 ст. 105 УК РФ („Убийство“). Подсудимому назначено наказание в виде 14 с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

В ведомстве отметили, что в отношении второго фигуранта дела рассмотрено постановление о направлении в суд уголовного дела для применения в отношении него принудительных мер медицинского характера. Экспертиза показала, что он на момент преступления был невменяемым. Он направлен на психиатрическое лечение.

Инцидент произошел в конце апреле 2021 года. Двое жителей пробрались в дом к братьям-инвалидам. Гвоздодером они забили одного из них. После они вытащили из дома несколько банок компота, бутылку подсолнечного масла и другие принадлежности на общую сумму 1863 рубля.

В январе 2023 года мужчин осудили. Одному из них назначили срок в 14 с половиной лет, второго отправили в психдиспансер. Однако вышестоящий суд отменил постановление, и дело было направлено на новое рассмотрение.