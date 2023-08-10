10 августа 2023

В Челябинске осудили мужчин, убивших инвалида за банку компота

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Апелляция на арест Виктора Чернобровина в областном суде. Челябинск, судья, суд
Суд отправил одного из фигурантов дела в колонию на 14 с половиной лет Фото:

Челябинский областной суд 11 августа вынес приговор мужчине, который с товарищем убил инвалида, а после вынес из его дома несколько банок компота. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, его приговорили к 14 с половиной годам лишения свободы.

«Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя региона. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. „в“ ч. 4 ст. 162 УК РФ („Разбой“), п. „з“ ч. 2 ст. 105 УК РФ („Убийство“). Подсудимому назначено наказание в виде 14 с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

В ведомстве отметили, что в отношении второго фигуранта дела рассмотрено постановление о направлении в суд уголовного дела для применения в отношении него принудительных мер медицинского характера. Экспертиза показала, что он на момент преступления был невменяемым. Он направлен на психиатрическое лечение.

Инцидент произошел в конце апреле 2021 года. Двое жителей пробрались в дом к братьям-инвалидам. Гвоздодером они забили одного из них. После они вытащили из дома несколько банок компота, бутылку подсолнечного масла и другие принадлежности на общую сумму 1863 рубля.

В январе 2023 года мужчин осудили. Одному из них назначили срок в 14 с половиной лет, второго отправили в психдиспансер. Однако вышестоящий суд отменил постановление, и дело было направлено на новое рассмотрение.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Челябинский областной суд 11 августа вынес приговор мужчине, который с товарищем убил инвалида, а после вынес из его дома несколько банок компота. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, его приговорили к 14 с половиной годам лишения свободы. «Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя региона. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. „в“ ч. 4 ст. 162 УК РФ („Разбой“), п. „з“ ч. 2 ст. 105 УК РФ („Убийство“). Подсудимому назначено наказание в виде 14 с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. В ведомстве отметили, что в отношении второго фигуранта дела рассмотрено постановление о направлении в суд уголовного дела для применения в отношении него принудительных мер медицинского характера. Экспертиза показала, что он на момент преступления был невменяемым. Он направлен на психиатрическое лечение. Инцидент произошел в конце апреле 2021 года. Двое жителей пробрались в дом к братьям-инвалидам. Гвоздодером они забили одного из них. После они вытащили из дома несколько банок компота, бутылку подсолнечного масла и другие принадлежности на общую сумму 1863 рубля. В январе 2023 года мужчин осудили. Одному из них назначили срок в 14 с половиной лет, второго отправили в психдиспансер. Однако вышестоящий суд отменил постановление, и дело было направлено на новое рассмотрение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...