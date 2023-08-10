10 августа 2023

Куйвашев увеличил на 20 тысяч рублей стипендии свердловских студентов-медиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Отчет губернатора СО перед законодательным собранием. Екатеринбург, куйвашев евгений
Губернатор увеличил на 20 тысяч рублей стипендии учащихся медвуза Фото:

В Свердловской области студенты-медики целевого набора будут дополнительно к стипендиям получать до 20 тысяч рублей в год. Решение принял губернатор Евгений Куйвашев.

«С 2024 года будет увеличен размер выплат. Так, для обучающихся по программам среднего профобразования выплата составит 10 тысяч рублей в год. Для студентов вузов — 20 тысяч рублей в год. В 2024 году на выплаты смогут претендовать более 3 тысяч человек. Общая сумма выплат составит 59 млн рублей», — цитирует губернатора департамент информполитики.

Ранее размер ежегодной выплаты студентам составлял 2 тысячи рублей для всех студентов-медиков, учащихся по целевому набору. Выплаты носят так называемый заявительный характер.

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В Свердловской области студенты-медики целевого набора будут дополнительно к стипендиям получать до 20 тысяч рублей в год. Решение принял губернатор Евгений Куйвашев. «С 2024 года будет увеличен размер выплат. Так, для обучающихся по программам среднего профобразования выплата составит 10 тысяч рублей в год. Для студентов вузов — 20 тысяч рублей в год. В 2024 году на выплаты смогут претендовать более 3 тысяч человек. Общая сумма выплат составит 59 млн рублей», — цитирует губернатора департамент информполитики. Ранее размер ежегодной выплаты студентам составлял 2 тысячи рублей для всех студентов-медиков, учащихся по целевому набору. Выплаты носят так называемый заявительный характер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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