Куйвашев увеличил на 20 тысяч рублей стипендии свердловских студентов-медиков

11 августа 2023 в 14:30 Размер текста - 17 +

Губернатор увеличил на 20 тысяч рублей стипендии учащихся медвуза Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловской области студенты-медики целевого набора будут дополнительно к стипендиям получать до 20 тысяч рублей в год. Решение принял губернатор Евгений Куйвашев. «С 2024 года будет увеличен размер выплат. Так, для обучающихся по программам среднего профобразования выплата составит 10 тысяч рублей в год. Для студентов вузов — 20 тысяч рублей в год. В 2024 году на выплаты смогут претендовать более 3 тысяч человек. Общая сумма выплат составит 59 млн рублей», — цитирует губернатора департамент информполитики. Ранее размер ежегодной выплаты студентам составлял 2 тысячи рублей для всех студентов-медиков, учащихся по целевому набору. Выплаты носят так называемый заявительный характер.

В Свердловской области студенты-медики целевого набора будут дополнительно к стипендиям получать до 20 тысяч рублей в год. Решение принял губернатор Евгений Куйвашев. «С 2024 года будет увеличен размер выплат. Так, для обучающихся по программам среднего профобразования выплата составит 10 тысяч рублей в год. Для студентов вузов — 20 тысяч рублей в год. В 2024 году на выплаты смогут претендовать более 3 тысяч человек. Общая сумма выплат составит 59 млн рублей», — цитирует губернатора департамент информполитики. Ранее размер ежегодной выплаты студентам составлял 2 тысячи рублей для всех студентов-медиков, учащихся по целевому набору. Выплаты носят так называемый заявительный характер.