Куйвашев увеличил на 20 тысяч рублей стипендии свердловских студентов-медиков

В Свердловской области студенты-медики целевого набора будут дополнительно к стипендиям получать до 20 тысяч рублей в год. Решение принял губернатор Евгений Куйвашев.
«С 2024 года будет увеличен размер выплат. Так, для обучающихся по программам среднего профобразования выплата составит 10 тысяч рублей в год. Для студентов вузов — 20 тысяч рублей в год. В 2024 году на выплаты смогут претендовать более 3 тысяч человек. Общая сумма выплат составит 59 млн рублей», — цитирует губернатора департамент информполитики.
Ранее размер ежегодной выплаты студентам составлял 2 тысячи рублей для всех студентов-медиков, учащихся по целевому набору. Выплаты носят так называемый заявительный характер.
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