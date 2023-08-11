Свердловчане массово бросились скупать китайский юань

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, рубль, юань, обмен валют
Жители Среднего Урала скупают китайскую валюту Фото:

На российских биржах жители Свердловской области начали активно закупать китайский юань. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал осведомленный источник.

«С 26 июля по настоящее время замечен рост спроса в Свердловской области на покупку китайского юаня на российских биржах. За данный период времени валюта КНР изменилась с 12,58 рублей до 13,4, что является существенным ростом», — сказал собеседник агентства. В целом, повышение потребительского спроса на валюту отмечен во всех уголках России. Аналитики выделяют стабильность CNY, подходящий для формирования сбережений.

В разговоре с корреспондентом агентства экономист Константин Селянин отметил юань как устойчивую и хорошую валюту для хранения, которая не имеет никаких ограничений. В пример он привел ограничения на доллар и евро, так как по указу президента РФ Владимира Путина со 2-го марта 2022 года россияне не могут вывозить сумму свыше 10 тысяч долларов США. «Причиной спроса может стать доступность приобретения валюты, по сравнению с теми же долларом и евро», — отметил экономист.

Несмотря на безвизовый режим между Китаем и Россией, Селянин исключил влияние турпотока на нынешний спрос. «В КНР не отмечается туристический поток россиян», сказал он.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ANEX Tour. В настоящее время в компании не наблюдают рост желающих свердловчан отправиться в КНР. «По Китаю пока не наблюдаем изменения. На Среднем Урале в основном продажи идут на Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты и Турцию», — сообщил туроператор.

Ранее URA.RU писало, что многие свердловские компании начали рассчитываться со своими зарубежными партнерами в юанях и рублях. Китайские поставщики работают через юань и доллар, а турецкие компании соглашаются принимать оплату российским рублем.

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На российских биржах жители Свердловской области начали активно закупать китайский юань. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал осведомленный источник. «С 26 июля по настоящее время замечен рост спроса в Свердловской области на покупку китайского юаня на российских биржах. За данный период времени валюта КНР изменилась с 12,58 рублей до 13,4, что является существенным ростом», — сказал собеседник агентства. В целом, повышение потребительского спроса на валюту отмечен во всех уголках России. Аналитики выделяют стабильность CNY, подходящий для формирования сбережений. В разговоре с корреспондентом агентства экономист Константин Селянин отметил юань как устойчивую и хорошую валюту для хранения, которая не имеет никаких ограничений. В пример он привел ограничения на доллар и евро, так как по указу президента РФ Владимира Путина со 2-го марта 2022 года россияне не могут вывозить сумму свыше 10 тысяч долларов США. «Причиной спроса может стать доступность приобретения валюты, по сравнению с теми же долларом и евро», — отметил экономист. Несмотря на безвизовый режим между Китаем и Россией, Селянин исключил влияние турпотока на нынешний спрос. «В КНР не отмечается туристический поток россиян», сказал он. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ANEX Tour. В настоящее время в компании не наблюдают рост желающих свердловчан отправиться в КНР. «По Китаю пока не наблюдаем изменения. На Среднем Урале в основном продажи идут на Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты и Турцию», — сообщил туроператор. Ранее URA.RU писало, что многие свердловские компании начали рассчитываться со своими зарубежными партнерами в юанях и рублях. Китайские поставщики работают через юань и доллар, а турецкие компании соглашаются принимать оплату российским рублем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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