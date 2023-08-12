На Дне города в Нижнем Тагиле пьяный фанат попытался забраться на сцену к певцу Фогелю (настоящее имя — Роберт Черникин). Однако выбежавшего мужчину быстро поймал охранник, сообщил очевидец, который был на концерте.
«Пьяный фанат Фогеля попытался прорвать к нему на сцену во время выступления на Дне города в Нижнем Тагиле. Однако охранник артиста быстро среагировал и поймал мужчину», — пишет telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил», ссылаясь на очевидца.
Мужчину, пытавшегося подняться на сцену, выгнали с концерта. Передали ли его сотрудникам полиции — неизвестно. Журналист агентства обратился за комментарием в МУ МВД «Нижнетагильское», ответ ожидается. Сам Фогель в telegram-канале поблагодарил тагильчан за концерт.
Музыкант выступил в Нижнем Тагиле 11 августа. Праздничные мероприятия, посвященные 301-летию уральского города, проходили с 11 по 13 августа.
Фогель — российский певец, родился 28 июля 2001 года в селе Каширское Воронежской области. Особую популярность ему принесла песня «Малолетняя любовь», которая вышла в мае 2019 года. В официальном сообществе в соцсети «ВКонтакте» Фогеля 470 тысяч подписчиков, его youtube-канал насчитывает 165 тысяч подписчиков.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.