Пьяный фанат пытался прорваться на сцену к Фогелю в Нижнем Тагиле. Видео

13 августа 2023 в 02:23 Размер текста - 17 +

К Фогелю на сцену пытался выбежать мужчина, его остановил охранник (архивное фото) Фото: Дарья Попова © URA.RU На Дне города в Нижнем Тагиле пьяный фанат попытался забраться на сцену к певцу Фогелю (настоящее имя — Роберт Черникин). Однако выбежавшего мужчину быстро поймал охранник, сообщил очевидец, который был на концерте. «Пьяный фанат Фогеля попытался прорвать к нему на сцену во время выступления на Дне города в Нижнем Тагиле. Однако охранник артиста быстро среагировал и поймал мужчину», — пишет telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил», ссылаясь на очевидца. Мужчину, пытавшегося подняться на сцену, выгнали с концерта. Передали ли его сотрудникам полиции — неизвестно. Журналист агентства обратился за комментарием в МУ МВД «Нижнетагильское», ответ ожидается. Сам Фогель в telegram-канале поблагодарил тагильчан за концерт. Музыкант выступил в Нижнем Тагиле 11 августа. Праздничные мероприятия, посвященные 301-летию уральского города, проходили с 11 по 13 августа. Фогель — российский певец, родился 28 июля 2001 года в селе Каширское Воронежской области. Особую популярность ему принесла песня «Малолетняя любовь», которая вышла в мае 2019 года. В официальном сообществе в соцсети «ВКонтакте» Фогеля 470 тысяч подписчиков, его youtube-канал насчитывает 165 тысяч подписчиков.

На Дне города в Нижнем Тагиле пьяный фанат попытался забраться на сцену к певцу Фогелю (настоящее имя — Роберт Черникин). Однако выбежавшего мужчину быстро поймал охранник, сообщил очевидец, который был на концерте. «Пьяный фанат Фогеля попытался прорвать к нему на сцену во время выступления на Дне города в Нижнем Тагиле. Однако охранник артиста быстро среагировал и поймал мужчину», — пишет telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил», ссылаясь на очевидца. Мужчину, пытавшегося подняться на сцену, выгнали с концерта. Передали ли его сотрудникам полиции — неизвестно. Журналист агентства обратился за комментарием в МУ МВД «Нижнетагильское», ответ ожидается. Сам Фогель в telegram-канале поблагодарил тагильчан за концерт. Музыкант выступил в Нижнем Тагиле 11 августа. Праздничные мероприятия, посвященные 301-летию уральского города, проходили с 11 по 13 августа. Фогель — российский певец, родился 28 июля 2001 года в селе Каширское Воронежской области. Особую популярность ему принесла песня «Малолетняя любовь», которая вышла в мае 2019 года. В официальном сообществе в соцсети «ВКонтакте» Фогеля 470 тысяч подписчиков, его youtube-канал насчитывает 165 тысяч подписчиков.