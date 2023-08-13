Синоптик предупредил о новом пике температуры в Москве

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Морозные дни. Тюмень, машины, солнце, дорога, автомобили, солнце в глаза
Пик температуры ожидается в четверг — 17 августа Фото:

В Москве ожидается новый пик температуры. По словам синоптика «Фобоса», в четверг, 17 августа, температура дойдет до 32 градусов Цельсия.

«К концу следующей недели будет новый пик температуры. В четверг ожидается до плюс 32», — предупредил синоптик «Фобоса». Его слова приводит РИА Новости.

Ранее врач невролог-сомнолог Елена Царева рассказывала об ухудшении сна летом. Она отметила, что засыпанию мешает жаркая погода и более длинный световой день.

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В Москве ожидается новый пик температуры. По словам синоптика «Фобоса», в четверг, 17 августа, температура дойдет до 32 градусов Цельсия. «К концу следующей недели будет новый пик температуры. В четверг ожидается до плюс 32», — предупредил синоптик «Фобоса». Его слова приводит РИА Новости. Ранее врач невролог-сомнолог Елена Царева рассказывала об ухудшении сна летом. Она отметила, что засыпанию мешает жаркая погода и более длинный световой день.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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