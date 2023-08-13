Синоптик предупредил о новом пике температуры в Москве

Пик температуры ожидается в четверг — 17 августа
В Москве ожидается новый пик температуры. По словам синоптика «Фобоса», в четверг, 17 августа, температура дойдет до 32 градусов Цельсия.
«К концу следующей недели будет новый пик температуры. В четверг ожидается до плюс 32», — предупредил синоптик «Фобоса». Его слова приводит РИА Новости.
Ранее врач невролог-сомнолог Елена Царева рассказывала об ухудшении сна летом. Она отметила, что засыпанию мешает жаркая погода и более длинный световой день.
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