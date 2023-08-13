Синоптик предупредил о новом пике температуры в Москве 13 августа 2023 в 17:45 Размер текста - 17 + Пик температуры ожидается в четверг — 17 августа Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Москве ожидается новый пик температуры. По словам синоптика «Фобоса», в четверг, 17 августа, температура дойдет до 32 градусов Цельсия. «К концу следующей недели будет новый пик температуры. В четверг ожидается до плюс 32», — предупредил синоптик «Фобоса». Его слова приводит РИА Новости. Ранее врач невролог-сомнолог Елена Царева рассказывала об ухудшении сна летом. Она отметила, что засыпанию мешает жаркая погода и более длинный световой день. В Москве ожидается новый пик температуры. По словам синоптика «Фобоса», в четверг, 17 августа, температура дойдет до 32 градусов Цельсия. «К концу следующей недели будет новый пик температуры. В четверг ожидается до плюс 32», — предупредил синоптик «Фобоса». Его слова приводит РИА Новости. Ранее врач невролог-сомнолог Елена Царева рассказывала об ухудшении сна летом. Она отметила, что засыпанию мешает жаркая погода и более длинный световой день. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям