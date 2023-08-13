В Екатеринбурге в пожаре погиб 77-летний мужчина

В Екатеринбурге ночью 14 августа в одной из квартир на Предельной, 14 вспыхнул пожар, в котором погиб 77-летний мужчина. По словам источника, пенсионер отравился угарным газом.
«Сегодня ночью в квартире в пятиэтажке на Предельной, 14 в пожаре погиб 77-летний мужчина. Предположительно, он отравился угарным газом», — пишет Е1.RU, ссылаясь на источник. Тело мужчины обнаружили сотрудники МЧС. Собеседник агентства отметил, что в пожаре вместе с мужчиной погиб кот.
Из дома эвакуировали 12 человек, в том числе троих детей. Предположительно, пожар начался на кухне. Во время случившегося мужчина спал. Журналист URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС по Свердловской области, ответ ожидается.
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