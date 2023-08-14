В даркнете продают базу данных популярного мессенджера

В даркнете продают базу данных Discord

14 августа 2023 в 17:06 Размер текста - 17 +

База данных пользователей Discord выставлена на продажу в даркнете Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Стало известно о продаже базы данных популярного мессенджера Discord в даркнете (теневой интернет). Продавец предлагает доступ к серверу Discord и утверждает, что база содержит информацию о 760 тысячах зарегистрированных пользователей. «На теневом форуме выставили на продажу базу данных зарегистрированных пользователей и доступ к серверу Discord», — сообщает telegram-канал «Утечки информации». Там добавили, что в продаже находятся 760 тысяч зарегистрированных аккаунтов, включая адреса электронной почты и хешированные пароли. Предоставленный тестовый образец подтверждает, что логины активны и проходят проверку через восстановление пароля на сайте, передали в telegram-канале. Ранее замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер заявил, что западные спецслужбы используют данные россиян, полученные из открытого доступа, для своих целей после блокировки запрещенных социальных сетей в России. Вместо сбора и анализа персональных данных, они теперь прибегают к взломам и краже информации, накопленной российскими организациями. Сталкивалась с утечкой личных данных клиентов в даркнет и лаборатория «Гемотест». Руководитель отдела информационной безопасности компании, Иван Осипов подтвердил эту информацию, передают «Дни.ру».

Стало известно о продаже базы данных популярного мессенджера Discord в даркнете (теневой интернет). Продавец предлагает доступ к серверу Discord и утверждает, что база содержит информацию о 760 тысячах зарегистрированных пользователей. «На теневом форуме выставили на продажу базу данных зарегистрированных пользователей и доступ к серверу Discord», — сообщает telegram-канал «Утечки информации». Там добавили, что в продаже находятся 760 тысяч зарегистрированных аккаунтов, включая адреса электронной почты и хешированные пароли. Предоставленный тестовый образец подтверждает, что логины активны и проходят проверку через восстановление пароля на сайте, передали в telegram-канале. Ранее замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер заявил, что западные спецслужбы используют данные россиян, полученные из открытого доступа, для своих целей после блокировки запрещенных социальных сетей в России. Вместо сбора и анализа персональных данных, они теперь прибегают к взломам и краже информации, накопленной российскими организациями. Сталкивалась с утечкой личных данных клиентов в даркнет и лаборатория «Гемотест». Руководитель отдела информационной безопасности компании, Иван Осипов подтвердил эту информацию, передают «Дни.ру».