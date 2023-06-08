Gloria Jeans: данные 3 млн покупателей утекли в сеть

Данные пользователей сайта Gloria Jeans утекли во время технических работ
Из базы данных сети магазинов Gloria Jeans утекла информация о более трех миллионах пользователей сайта. Об этом сообщает пресс-служба сети.
«Мы уведомили Роскомнадзор о факте утечки данных более 3 млн пользователей сайта «Глории Джинс», — приводит слова пресс-службы ТАСС. Там уточнили, что данные могли быть похищены во время технических работ. Сеть извинилась перед пользователями. Сейчас компания принимает решения по устранению неполадок и защите данных. Ранее СМИ писали, что хакеры взломали базы данных Gloria Jeans. Компания обещала разобраться в утечке.
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