Gloria Jeans: данные 3 млн покупателей утекли в сеть

08 июня 2023 в 13:33 Размер текста - 17 +

Данные пользователей сайта Gloria Jeans утекли во время технических работ Фото: Размик Закарян © URA.RU Из базы данных сети магазинов Gloria Jeans утекла информация о более трех миллионах пользователей сайта. Об этом сообщает пресс-служба сети. «Мы уведомили Роскомнадзор о факте утечки данных более 3 млн пользователей сайта «Глории Джинс», — приводит слова пресс-службы ТАСС. Там уточнили, что данные могли быть похищены во время технических работ. Сеть извинилась перед пользователями. Сейчас компания принимает решения по устранению неполадок и защите данных. Ранее СМИ писали, что хакеры взломали базы данных Gloria Jeans. Компания обещала разобраться в утечке.

Из базы данных сети магазинов Gloria Jeans утекла информация о более трех миллионах пользователей сайта. Об этом сообщает пресс-служба сети. «Мы уведомили Роскомнадзор о факте утечки данных более 3 млн пользователей сайта «Глории Джинс», — приводит слова пресс-службы ТАСС. Там уточнили, что данные могли быть похищены во время технических работ. Сеть извинилась перед пользователями. Сейчас компания принимает решения по устранению неполадок и защите данных. Ранее СМИ писали, что хакеры взломали базы данных Gloria Jeans. Компания обещала разобраться в утечке.