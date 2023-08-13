13 августа 2023
12 августа 2023

Полиция отказалась заводить дело на обидчиков «Барби-чиновницы» из ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Плановая тренировка силовиков. Екатеринбург, силовики, полк ппс, полиция
Полицейские отказались заводить дело на сообщество, опубликовавшее скандальное видео Фото:

Полиция Пыть-Яха не нашла состава правонарушения в действиях администраторов сообщества «ЧП Пыть-Ях» в соцсети «Вконтакте», который опубликовал скандальное видео сотрудницы управления капитального строительства Екатерины Смирновой. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«Сотрудники полиции Пыть-Яха провели проверку по заявлению Смирновой. События административного правонарушения нет, в возбуждении дела об административном нарушении заявительнице отказано», — уточнили в ведомстве.

Силовики отмечают, что в данном случае имеют место гражданско-правовые отношения. У Смирновой остается еще один способ отстоять свои права — предъявить претензии администраторам группы в рамках гражданского судопроизводства.

Ранее URA.RU писало, что мэрия Пыть-Яха отказалась наказывать вторую сотрудницу УКС, замешанную в «Барби-скандале». Девушка публиковала откровенные фото под псевдонимом, но ее узнали местные жители.

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Полиция Пыть-Яха не нашла состава правонарушения в действиях администраторов сообщества «ЧП Пыть-Ях» в соцсети «Вконтакте», который опубликовал скандальное видео сотрудницы управления капитального строительства Екатерины Смирновой. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО. «Сотрудники полиции Пыть-Яха провели проверку по заявлению Смирновой. События административного правонарушения нет, в возбуждении дела об административном нарушении заявительнице отказано», — уточнили в ведомстве. Силовики отмечают, что в данном случае имеют место гражданско-правовые отношения. У Смирновой остается еще один способ отстоять свои права — предъявить претензии администраторам группы в рамках гражданского судопроизводства. Ранее URA.RU писало, что мэрия Пыть-Яха отказалась наказывать вторую сотрудницу УКС, замешанную в «Барби-скандале». Девушка публиковала откровенные фото под псевдонимом, но ее узнали местные жители.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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