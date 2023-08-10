Мэрия передумала отчитывать вторую «Барби-чиновницу» из ХМАО

В мэрии Пыть-Яха отменили заседание комиссии по этики в отношении сотрудницы, публиковавшей откровенные фото Фото: Размик Закарян © URA.RU

Мэрия Пыть-Яха не стала проводить заседание комиссии по этике в отношении второй сотрудницы городского управления капитального строительства, опубликовавшей в соцсетях откровенный контент, — Ирины Спис. Об этом URA.RU рассказала и. о. директора УКС Ровенна Киркина.

«Ни о какой комиссии я ничего не знаю. Никаких комиссий не было. У нас в учреждении ничего не проводилось», — заявила Киркина.

От дальнейших комментариев руководитель УКС отказалась. Комиссия по этике была анонсирована в соцсетях главой Пыть-Яха Александром Морозовым на 10 августа. По телефону он пообещал журналисту уточнить причины отмены заседания, но затем перестал брать трубку.

Инженера УКС Ирину Спис узнали жители города на откровенных фото, размещенных «Вконтакте» под псевдонимом «Елена Прекрасная», когда вспыхнул скандал из-за видео ее коллеги Екатерины Смирновой. Спис не ответила на звонок журналиста агентства. Указанный аккаунт с фото, которые ранее находились в открытом доступе, на момент написания новости оказался закрытым. На запрос агентства о взыскании мэрия не ответила.

Ранее URA.RU писало о том, что коллегу Спис Екатерину Смирнову не стали увольнять из УКС. Ей вынесли выговор за публикацию скандального видео, а также лишили премии.