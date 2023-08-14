Челябинцев, выбросивших в мусорку новорожденного ребенка, отдали под суд

15 августа 2023 в 10:50 Размер текста - 17 +

Суд рассмотрит обстоятельства дела по существу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Двух жителей Челябинска, выбросивших новорожденного ребенка в мусорку с целью убийства, отправили под суд. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, их обвиняют сразу по нескольким статьям. «Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого по ч.3 ст. 30, п. „в“ ч.2 ст. 105 УК РФ („Покушение на убийство“)и его 39-летней сожительницы, обвиняемой по ч.4 ст. 33, п. „в“ ч.2 ст. 105 УК РФ („Подстрекательство к совершению убийства“), ч.3 ст. 30, ст. 106 УК РФ („Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка“), ст. 125 УК РФ („Оставление в опасности“). Уголовное дело направлено в Центральный райсуд Челябинска для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. В ведомстве рассказали, что инцидент произошел в конце мая. Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, преждевременно родила девочку. Ее сожитель не стал вызывать скорую, сам принял роды и перерезал пуповину. Сразу после родов женщина велела ему отнести ребенка на мусорную площадку и оставить его там. Девочка не умерла. Прохожие услышали детский плач и вызвали полицейских и медиков, которые оказали ей необходимую помощь. В настоящее время ее жизни ничего не угрожает.

Двух жителей Челябинска, выбросивших новорожденного ребенка в мусорку с целью убийства, отправили под суд. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, их обвиняют сразу по нескольким статьям. «Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого по ч.3 ст. 30, п. „в“ ч.2 ст. 105 УК РФ („Покушение на убийство“)и его 39-летней сожительницы, обвиняемой по ч.4 ст. 33, п. „в“ ч.2 ст. 105 УК РФ („Подстрекательство к совершению убийства“), ч.3 ст. 30, ст. 106 УК РФ („Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка“), ст. 125 УК РФ („Оставление в опасности“). Уголовное дело направлено в Центральный райсуд Челябинска для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. В ведомстве рассказали, что инцидент произошел в конце мая. Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, преждевременно родила девочку. Ее сожитель не стал вызывать скорую, сам принял роды и перерезал пуповину. Сразу после родов женщина велела ему отнести ребенка на мусорную площадку и оставить его там. Девочка не умерла. Прохожие услышали детский плач и вызвали полицейских и медиков, которые оказали ей необходимую помощь. В настоящее время ее жизни ничего не угрожает.