Росприроднадзор исследует место взрыва на нефтяном месторождении в ХМАО

Росприроднадзор исследуют место взрыва на территории Талинского нефтяного месторождения в ХМАО. Специалисты возьмут пробы воздуха и почвы.
«На Талинском нефтяном месторождении ООО „Няганьнефть“ группы компаний ННК вчера произошло два взрыва с последующим возгоранием. Наши специалисты оперативно выехали на место для осмотра территории и отбора проб почвы и воздуха», — написала в своем telegram-канале руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.
Она уточнила, что разлива нефти за пределы кустовой площадки не зафиксировано. «Однако произошел выхлоп газово-воздушной фракции», — добавляет Радионова.
Ранее URA.RU рассказывало, что во взрыве на месторождении пострадало шесть человек и один погиб. Пострадавших отправили в ожоговые центры ХМАО. Следственный комитет тем временем возбудил уголовное дело из-за нарушения правил безопасности при ведении строительных работ.
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