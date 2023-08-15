«Клуб олигархов» подарил Екатеринбургу антивандальную выставку. Фото

15 августа 2023 в 18:49 Размер текста - 17 +

Также СОСПП отремонтировал небольшой участок тротуара — обновили плитку Фото: Московец Илья © URA.RU Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей (СОСПП, неформально именуемый «клубом олигархов») к 300-летию Екатеринбурга открыл в центре города постоянную выставку «История промышленности и предпринимательства». В церемонии участвовали мэр Алексей Орлов и первый вице-президент СОСПП Александр Породнов, передает корреспондент URA.RU. Уличная экспозиция расположена на ул. Пушкина, 6, рядом со штаб-квартирой Союза. Стенды выполнены из антивандальных материалов. На них рассказывается о нескольких исторических этапах развития предпринимательства — с момента основания Екатеринбурга в 1723 году. Последний этап — 1990—2020-е годы — назван «полем экспериментов». «За 300 лет истории нашего города промышленники и предприниматели играли ключевую роль в развитии города. И это продолжается сегодня», — отметил Орлов на открытии. Перед этим для него провели экскурсию по улице Пушкина. Прогуливаясь, он не упустил возможность прорекламировать новую достопримечательность — обновленную автобусную остановку на «нулевом километре». Для мэра и сопровождавших его представителей бизнеса провели небольшую экскурсию Фото: Московец Илья © URA.RU Монтаж остановки завершат к юбилею Фото: Екатерина Крылова © URA.RU

Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей (СОСПП, неформально именуемый «клубом олигархов») к 300-летию Екатеринбурга открыл в центре города постоянную выставку «История промышленности и предпринимательства». В церемонии участвовали мэр Алексей Орлов и первый вице-президент СОСПП Александр Породнов, передает корреспондент URA.RU. Уличная экспозиция расположена на ул. Пушкина, 6, рядом со штаб-квартирой Союза. Стенды выполнены из антивандальных материалов. На них рассказывается о нескольких исторических этапах развития предпринимательства — с момента основания Екатеринбурга в 1723 году. Последний этап — 1990—2020-е годы — назван «полем экспериментов». «За 300 лет истории нашего города промышленники и предприниматели играли ключевую роль в развитии города. И это продолжается сегодня», — отметил Орлов на открытии. Перед этим для него провели экскурсию по улице Пушкина. Прогуливаясь, он не упустил возможность прорекламировать новую достопримечательность — обновленную автобусную остановку на «нулевом километре».