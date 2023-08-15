«Клуб олигархов» подарил Екатеринбургу антивандальную выставку. Фото

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Экскурсия с Алексеем Орловым. Екатеринбург, орлов алексей, бубнов алексей, породнов александр, гончаров андрей
Также СОСПП отремонтировал небольшой участок тротуара — обновили плитку Фото:

Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей (СОСПП, неформально именуемый «клубом олигархов») к 300-летию Екатеринбурга открыл в центре города постоянную выставку «История промышленности и предпринимательства». В церемонии участвовали мэр Алексей Орлов и первый вице-президент СОСПП Александр Породнов, передает корреспондент URA.RU.

Уличная экспозиция расположена на ул. Пушкина, 6, рядом со штаб-квартирой Союза. Стенды выполнены из антивандальных материалов. На них рассказывается о нескольких исторических этапах развития предпринимательства — с момента основания Екатеринбурга в 1723 году. Последний этап — 1990—2020-е годы — назван «полем экспериментов».

«За 300 лет истории нашего города промышленники и предприниматели играли ключевую роль в развитии города. И это продолжается сегодня», — отметил Орлов на открытии. Перед этим для него провели экскурсию по улице Пушкина. Прогуливаясь, он не упустил возможность прорекламировать новую достопримечательность — обновленную автобусную остановку на «нулевом километре».

Экскурсия с Алексеем Орловым. Екатеринбург
Для мэра и сопровождавших его представителей бизнеса провели небольшую экскурсию
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Монтаж остановки завершат к юбилею
Монтаж остановки завершат к юбилею
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Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей (СОСПП, неформально именуемый «клубом олигархов») к 300-летию Екатеринбурга открыл в центре города постоянную выставку «История промышленности и предпринимательства». В церемонии участвовали мэр Алексей Орлов и первый вице-президент СОСПП Александр Породнов, передает корреспондент URA.RU. Уличная экспозиция расположена на ул. Пушкина, 6, рядом со штаб-квартирой Союза. Стенды выполнены из антивандальных материалов. На них рассказывается о нескольких исторических этапах развития предпринимательства — с момента основания Екатеринбурга в 1723 году. Последний этап — 1990—2020-е годы — назван «полем экспериментов». «За 300 лет истории нашего города промышленники и предприниматели играли ключевую роль в развитии города. И это продолжается сегодня», — отметил Орлов на открытии. Перед этим для него провели экскурсию по улице Пушкина. Прогуливаясь, он не упустил возможность прорекламировать новую достопримечательность — обновленную автобусную остановку на «нулевом километре».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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