Российский боец UFC не защитил титул чемпиона

Российский боец Магомед Анкалаев не смог защитить титул чемпиона UFC в полутяжелом весе, проиграв в бою бразильцу Алексу Перейре. Трансляция боя велась на спортивных телеканалах.
«Огромное внимание было приковано к титульному реваншу в полутяжёлом весе между Магомедом Анкалаевым и экс-чемпионом Алексом Перейрой. Россиянин проиграл. Бразилец оформил нокаут в первом раунде», — указано в материале «Чемпионат».
Впервые чемпионом в полутяжелом весе Анкалаев стал 9 марта. Тогда он выиграл титул, победив того же Алекса Перейра. Он стал пятым обладателем чемпионского титула и первым, кто завоевал его в полутяжелой весовой категории. Кроме того, Анкалаев стал первым россиянином, который одержал победу над действующим чемпионом UFC.
