Пермяк украл продукты и алкоголь, чтобы перепродать на рынке

16 августа 2023 в 11:28 Размер текста - 17 +

Дело о кражах передано в суд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми задержали 33-летнего мужчину, который совершил 29 краж из сетевых магазинов. Он вынес из супермаркетов продукты питания, верхнюю одежду, предметы гигиены и алкогольные напитки на общую сумму около 100 тысяч рублей. Украденное пермяк перепродавал на городском рынке, а деньги забирал себе. «С января по апрель текущего года обвиняемый посещал различные сетевые магазины с целью легкой наживы. Краденый товар мужчина сбывал неизвестным людям на городском рынке, а полученные денежные средства тратил на личные нужды. Причиненный ущерб составил около 100 тысяч рублей», — сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. Полиция установила, что пермяк снимал противокражные элементы, а товар прятал под одежду. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, которое передано в суд.

В Перми задержали 33-летнего мужчину, который совершил 29 краж из сетевых магазинов. Он вынес из супермаркетов продукты питания, верхнюю одежду, предметы гигиены и алкогольные напитки на общую сумму около 100 тысяч рублей. Украденное пермяк перепродавал на городском рынке, а деньги забирал себе. «С января по апрель текущего года обвиняемый посещал различные сетевые магазины с целью легкой наживы. Краденый товар мужчина сбывал неизвестным людям на городском рынке, а полученные денежные средства тратил на личные нужды. Причиненный ущерб составил около 100 тысяч рублей», — сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. Полиция установила, что пермяк снимал противокражные элементы, а товар прятал под одежду. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, которое передано в суд.