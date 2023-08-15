15 августа 2023

Пермяк украл продукты и алкоголь, чтобы перепродать на рынке

© Служба новостей «URA.RU»
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оглашение приговора бывшему замгубернатора Пугину Сергею. Курган, арестант, клетка, арест, наручники, заключение под стражу
Дело о кражах передано в суд Фото:

В Перми задержали 33-летнего мужчину, который совершил 29 краж из сетевых магазинов. Он вынес из супермаркетов продукты питания, верхнюю одежду, предметы гигиены и алкогольные напитки на общую сумму около 100 тысяч рублей. Украденное пермяк перепродавал на городском рынке, а деньги забирал себе.

«С января по апрель текущего года обвиняемый посещал различные сетевые магазины с целью легкой наживы. Краденый товар мужчина сбывал неизвестным людям на городском рынке, а полученные денежные средства тратил на личные нужды. Причиненный ущерб составил около 100 тысяч рублей», — сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.

Полиция установила, что пермяк снимал противокражные элементы, а товар прятал под одежду. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, которое передано в суд.

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В Перми задержали 33-летнего мужчину, который совершил 29 краж из сетевых магазинов. Он вынес из супермаркетов продукты питания, верхнюю одежду, предметы гигиены и алкогольные напитки на общую сумму около 100 тысяч рублей. Украденное пермяк перепродавал на городском рынке, а деньги забирал себе. «С января по апрель текущего года обвиняемый посещал различные сетевые магазины с целью легкой наживы. Краденый товар мужчина сбывал неизвестным людям на городском рынке, а полученные денежные средства тратил на личные нужды. Причиненный ущерб составил около 100 тысяч рублей», — сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. Полиция установила, что пермяк снимал противокражные элементы, а товар прятал под одежду. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, которое передано в суд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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