Мэр из ХМАО сделала заявление о смоге в городе

Глава Нефтеюганска Бугай: смог в городе не представляет угрозы для здоровья

17 августа 2023 в 12:11 Размер текста - 17 +

Смог возник из-за возгорания травы на пойменной части Фото: Московец Илья © URA.RU Глава Нефтеюганска Эльвира Бугай заявила, что, по сообщению территориального отдела Роспотребнадзора, смог в городе не представляет угрозы здоровью местных жителей. Информацию об этом Бугай опубликовала в своем telegram-канале. В публикации сообщается, что смог образовался из-за возгорания травы на пойменной части вблизи поселков Тундрино и Высокий мыс. «Угроза для населенных пунктов отсутствует. Концентрация предельно допустимой нормы по загрязнению воздуха не превышена», — написала Бугай в своем канале. Также мэр опубликовала рекомендации для граждан, имеющих проблемы с органами дыхания. Им медики предписывают использовать увлажненные пятислойные марлевые маски, минимизировать пребывание на улице и увлажнять жилые помещения. Ранее URA.RU писало, что, по данным Авиалесохраны РФ, ХМАО занял четвертое место в списке регионов РФ с наибольшим количеством лесных пожаров. В августе 2022 года округ уже занимал аналогичную позицию в антирейтинге.

Глава Нефтеюганска Эльвира Бугай заявила, что, по сообщению территориального отдела Роспотребнадзора, смог в городе не представляет угрозы здоровью местных жителей. Информацию об этом Бугай опубликовала в своем telegram-канале. В публикации сообщается, что смог образовался из-за возгорания травы на пойменной части вблизи поселков Тундрино и Высокий мыс. «Угроза для населенных пунктов отсутствует. Концентрация предельно допустимой нормы по загрязнению воздуха не превышена», — написала Бугай в своем канале. Также мэр опубликовала рекомендации для граждан, имеющих проблемы с органами дыхания. Им медики предписывают использовать увлажненные пятислойные марлевые маски, минимизировать пребывание на улице и увлажнять жилые помещения. Ранее URA.RU писало, что, по данным Авиалесохраны РФ, ХМАО занял четвертое место в списке регионов РФ с наибольшим количеством лесных пожаров. В августе 2022 года округ уже занимал аналогичную позицию в антирейтинге.