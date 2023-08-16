Мэр из ХМАО сделала заявление о смоге в городе

Глава Нефтеюганска Эльвира Бугай заявила, что, по сообщению территориального отдела Роспотребнадзора, смог в городе не представляет угрозы здоровью местных жителей. Информацию об этом Бугай опубликовала в своем telegram-канале.
В публикации сообщается, что смог образовался из-за возгорания травы на пойменной части вблизи поселков Тундрино и Высокий мыс. «Угроза для населенных пунктов отсутствует. Концентрация предельно допустимой нормы по загрязнению воздуха не превышена», — написала Бугай в своем канале.
Также мэр опубликовала рекомендации для граждан, имеющих проблемы с органами дыхания. Им медики предписывают использовать увлажненные пятислойные марлевые маски, минимизировать пребывание на улице и увлажнять жилые помещения.
Ранее URA.RU писало, что, по данным Авиалесохраны РФ, ХМАО занял четвертое место в списке регионов РФ с наибольшим количеством лесных пожаров. В августе 2022 года округ уже занимал аналогичную позицию в антирейтинге.
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