16 августа 2023

В Перми в реке утонул ребенок

© Служба новостей «URA.RU»
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Во время происшествия подростки находились у воды без взрослых Фото:

В Перми в реке Кама во время купания утонул 15-летний подросток. Об этом сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

«16 августа 2023 года в Ленинском районе города Перми 15-летний ребенок находился совместно с друзьями на берегу реки Кама без присмотра взрослых. Во время купания в реке мальчик утонул», — сообщается в соцсетях ведомства.

За лето это далеко не первый случай гибели детей на воде. Только за 9 и 10 августа на реках Пермского края утонули трое детей.

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В Перми в реке Кама во время купания утонул 15-летний подросток. Об этом сообщили в СУ СКР по Пермскому краю. «16 августа 2023 года в Ленинском районе города Перми 15-летний ребенок находился совместно с друзьями на берегу реки Кама без присмотра взрослых. Во время купания в реке мальчик утонул», — сообщается в соцсетях ведомства. За лето это далеко не первый случай гибели детей на воде. Только за 9 и 10 августа на реках Пермского края утонули трое детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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