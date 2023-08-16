В Перми в реке утонул ребенок

17 августа 2023 в 15:35 Размер текста - 17 +

Во время происшествия подростки находились у воды без взрослых Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Перми в реке Кама во время купания утонул 15-летний подросток. Об этом сообщили в СУ СКР по Пермскому краю. «16 августа 2023 года в Ленинском районе города Перми 15-летний ребенок находился совместно с друзьями на берегу реки Кама без присмотра взрослых. Во время купания в реке мальчик утонул», — сообщается в соцсетях ведомства. За лето это далеко не первый случай гибели детей на воде. Только за 9 и 10 августа на реках Пермского края утонули трое детей.

В Перми в реке Кама во время купания утонул 15-летний подросток. Об этом сообщили в СУ СКР по Пермскому краю. «16 августа 2023 года в Ленинском районе города Перми 15-летний ребенок находился совместно с друзьями на берегу реки Кама без присмотра взрослых. Во время купания в реке мальчик утонул», — сообщается в соцсетях ведомства. За лето это далеко не первый случай гибели детей на воде. Только за 9 и 10 августа на реках Пермского края утонули трое детей.