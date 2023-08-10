10 августа 2023

В реках Пермского края за два дня утонули три ребенка

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Поиски утонувших. Тюмень , спасательный круг, спасатель
Трагедии произошли на реках Кама, Очер и Колва Фото:

Следователи проводят проверку по факту утопления детей в Пермском крае 9 и 10 августа. Три подростка утонули на реках Кама, Очер и Колва, сообщается на сайте СУ СК по региону.

«В Пермском крае 9 и 10 августа 2023 года в Ленинском районе города Перми, Очерском и Чердынском городских округах во время купания в реках Кама, Очер и Колва утонули трое детей 17, 12 и 14 лет. По данным фактам следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю проводятся доследственные проверки», — говорится на сайте Следкома.

В управлении напоминают, что причинами трагедии становятся отсутствие присмотра за детьми, заплыв на дальние дистанции, переохлаждение, мышечная судорога и повреждение плавательных средств. Это не первые случаи с утонувшими детьми за текущее лето в регионе. Ранее сообщалось о двух утонувших в реке Мулянка вблизи деревни Крохово. Еще двое подростков утонули в реках Кама и Мулянка в Перми в июле.

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Следователи проводят проверку по факту утопления детей в Пермском крае 9 и 10 августа. Три подростка утонули на реках Кама, Очер и Колва, сообщается на сайте СУ СК по региону. «В Пермском крае 9 и 10 августа 2023 года в Ленинском районе города Перми, Очерском и Чердынском городских округах во время купания в реках Кама, Очер и Колва утонули трое детей 17, 12 и 14 лет. По данным фактам следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю проводятся доследственные проверки», — говорится на сайте Следкома. В управлении напоминают, что причинами трагедии становятся отсутствие присмотра за детьми, заплыв на дальние дистанции, переохлаждение, мышечная судорога и повреждение плавательных средств. Это не первые случаи с утонувшими детьми за текущее лето в регионе. Ранее сообщалось о двух утонувших в реке Мулянка вблизи деревни Крохово. Еще двое подростков утонули в реках Кама и Мулянка в Перми в июле.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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