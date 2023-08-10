В реках Пермского края за два дня утонули три ребенка

11 августа 2023 в 15:12 Размер текста - 17 +

Трагедии произошли на реках Кама, Очер и Колва Фото: Денис Моргунов © URA.RU Следователи проводят проверку по факту утопления детей в Пермском крае 9 и 10 августа. Три подростка утонули на реках Кама, Очер и Колва, сообщается на сайте СУ СК по региону. «В Пермском крае 9 и 10 августа 2023 года в Ленинском районе города Перми, Очерском и Чердынском городских округах во время купания в реках Кама, Очер и Колва утонули трое детей 17, 12 и 14 лет. По данным фактам следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю проводятся доследственные проверки», — говорится на сайте Следкома. В управлении напоминают, что причинами трагедии становятся отсутствие присмотра за детьми, заплыв на дальние дистанции, переохлаждение, мышечная судорога и повреждение плавательных средств. Это не первые случаи с утонувшими детьми за текущее лето в регионе. Ранее сообщалось о двух утонувших в реке Мулянка вблизи деревни Крохово. Еще двое подростков утонули в реках Кама и Мулянка в Перми в июле.

Следователи проводят проверку по факту утопления детей в Пермском крае 9 и 10 августа. Три подростка утонули на реках Кама, Очер и Колва, сообщается на сайте СУ СК по региону. «В Пермском крае 9 и 10 августа 2023 года в Ленинском районе города Перми, Очерском и Чердынском городских округах во время купания в реках Кама, Очер и Колва утонули трое детей 17, 12 и 14 лет. По данным фактам следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю проводятся доследственные проверки», — говорится на сайте Следкома. В управлении напоминают, что причинами трагедии становятся отсутствие присмотра за детьми, заплыв на дальние дистанции, переохлаждение, мышечная судорога и повреждение плавательных средств. Это не первые случаи с утонувшими детьми за текущее лето в регионе. Ранее сообщалось о двух утонувших в реке Мулянка вблизи деревни Крохово. Еще двое подростков утонули в реках Кама и Мулянка в Перми в июле.