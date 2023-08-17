Михаил Скоков потребовал обеспечить максимальную безопасность граждан Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Начальник полиции Челябинской области генерал-лейтенант Михаил Скоков 17 августа провел заседание оперативного штаба. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, главной темой заседания стала подготовка полицейских к предстоящим выборам.

«Открывая заседание, Михаил Скоков отметил, что предстоят особо важные мероприятия, на которых необходимо обеспечить безопасность граждан и провести их на высоком уровне. В Челябинской области в 34 муниципальных образованиях пройдут выборы депутатов. Они будут проходить в условиях продолжающейся специальной военной операции, что требует особо четких действий по обеспечению безопасности избирательного процесса», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

В ведомстве отметили, что до всех присутствующих довели информацию по принятию мер во время дня голосования. Скоков поручил руководителям территориальных органов внутренних дел совместно с главами районов проработать вопросы обеспечения максимальной защищенности всех помещений, где будет проходить голосование, и сопровождения представителей избирательных комиссий, в том числе на выездных мероприятиях.

Также во время заседания подняли вопрос обеспечения безопасности в День знаний. По региону планируется провести около тысячи мероприятий, на которых будет присутствовать сотни тысяч детей.

«Для многих южноуральских семей это очень значимое событие. В мероприятиях будут участвовать юные жители области, учителя и родители учеников. Попрошу с особым вниманием отнестись к тем семьям, которые испытывают сложности при подготовке детей к школе. Вместе с местными органами власти оказать максимальную помощь нуждающимся, чтобы каждый ребенок ощутил заботу и не остался без праздника», — приводит слова Скокова пресс-служба ведомства.

Генерал-лейтенант Михаил Скоков провел заседание оперативного штаба Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области