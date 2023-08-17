Концерн «Уралвагонзавод» (входит в госкорпорацию «Ростех») открыл на одной из площадок военно-технического форума «Армия — 2023» конструкторское бюро Т-34, где каждый может попробовать себя в роли конструктора танка. Об этом сообщает пресс-служба УВЗ в официальном telegram-канале.
«В этом году исполняется 125 лет со дня рождения создателя легендарной „тридцатьчетверки“ Михаила Ильича Кошкина. И юные гости форума могут прикоснуться к его великому труду. В павильоне „Технологии Победы“ они проектируют 3D-модели деталей по настоящим чертежам танка Т-34», — говорится в сообщении концерна.
В процессе работы дети изучат и некоторые технологические процессы, например, как работает двигатель внутреннего сгорания и принципы работы огнестрельного оружия. Также на площадке есть тренажер, который имитирует управление танком.
Ранее URA.RU сообщало, что на форуме «Армия — 2023» показали уральский дрон «Упырь» и боевой модуль для уничтожения морских дронов. Форум проходит с 14 по 20 августа в Подмосковье.
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