Главный танковый завод научит детей конструировать военную технику. Фото

УВЗ на форуме «Армия — 2023» учит детей конструировать танки Т-34

18 августа 2023 в 10:26 Размер текста - 17 +

Участники военного форума смогут сконструировать легендарные Т-34 Фото: Сергей Русанов © URA.RU Концерн «Уралвагонзавод» (входит в госкорпорацию «Ростех») открыл на одной из площадок военно-технического форума «Армия — 2023» конструкторское бюро Т-34, где каждый может попробовать себя в роли конструктора танка. Об этом сообщает пресс-служба УВЗ в официальном telegram-канале. «В этом году исполняется 125 лет со дня рождения создателя легендарной „тридцатьчетверки“ Михаила Ильича Кошкина. И юные гости форума могут прикоснуться к его великому труду. В павильоне „Технологии Победы“ они проектируют 3D-модели деталей по настоящим чертежам танка Т-34», — говорится в сообщении концерна. В процессе работы дети изучат и некоторые технологические процессы, например, как работает двигатель внутреннего сгорания и принципы работы огнестрельного оружия. Также на площадке есть тренажер, который имитирует управление танком. Ранее URA.RU сообщало, что на форуме «Армия — 2023» показали уральский дрон «Упырь» и боевой модуль для уничтожения морских дронов. Форум проходит с 14 по 20 августа в Подмосковье. Гостей площадки учат и некоторым технологическим моментам Фото: telegram-канал «Уралвагонзавод»; (https://t.me/uvznews)

Концерн «Уралвагонзавод» (входит в госкорпорацию «Ростех») открыл на одной из площадок военно-технического форума «Армия — 2023» конструкторское бюро Т-34, где каждый может попробовать себя в роли конструктора танка. Об этом сообщает пресс-служба УВЗ в официальном telegram-канале. «В этом году исполняется 125 лет со дня рождения создателя легендарной „тридцатьчетверки“ Михаила Ильича Кошкина. И юные гости форума могут прикоснуться к его великому труду. В павильоне „Технологии Победы“ они проектируют 3D-модели деталей по настоящим чертежам танка Т-34», — говорится в сообщении концерна. В процессе работы дети изучат и некоторые технологические процессы, например, как работает двигатель внутреннего сгорания и принципы работы огнестрельного оружия. Также на площадке есть тренажер, который имитирует управление танком. Ранее URA.RU сообщало, что на форуме «Армия — 2023» показали уральский дрон «Упырь» и боевой модуль для уничтожения морских дронов. Форум проходит с 14 по 20 августа в Подмосковье.