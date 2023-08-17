17 августа 2023

Главный танковый завод научит детей конструировать военную технику. Фото

УВЗ на форуме «Армия — 2023» учит детей конструировать танки Т-34
© Служба новостей «URA.RU»
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Ретро поезд "Эшелон Победы". Пермь, поезд победы, танк т 34 на платформе
Участники военного форума смогут сконструировать легендарные Т-34 Фото:

Концерн «Уралвагонзавод» (входит в госкорпорацию «Ростех») открыл на одной из площадок военно-технического форума «Армия — 2023» конструкторское бюро Т-34, где каждый может попробовать себя в роли конструктора танка. Об этом сообщает пресс-служба УВЗ в официальном telegram-канале.

«В этом году исполняется 125 лет со дня рождения создателя легендарной „тридцатьчетверки“ Михаила Ильича Кошкина. И юные гости форума могут прикоснуться к его великому труду. В павильоне „Технологии Победы“ они проектируют 3D-модели деталей по настоящим чертежам танка Т-34», — говорится в сообщении концерна.

В процессе работы дети изучат и некоторые технологические процессы, например, как работает двигатель внутреннего сгорания и принципы работы огнестрельного оружия. Также на площадке есть тренажер, который имитирует управление танком.

Ранее URA.RU сообщало, что на форуме «Армия — 2023» показали уральский дрон «Упырь» и боевой модуль для уничтожения морских дронов. Форум проходит с 14 по 20 августа в Подмосковье.

Гостей площадки учат и некоторым технологическим моментам
Гостей площадки учат и некоторым технологическим моментам
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Концерн «Уралвагонзавод» (входит в госкорпорацию «Ростех») открыл на одной из площадок военно-технического форума «Армия — 2023» конструкторское бюро Т-34, где каждый может попробовать себя в роли конструктора танка. Об этом сообщает пресс-служба УВЗ в официальном telegram-канале. «В этом году исполняется 125 лет со дня рождения создателя легендарной „тридцатьчетверки“ Михаила Ильича Кошкина. И юные гости форума могут прикоснуться к его великому труду. В павильоне „Технологии Победы“ они проектируют 3D-модели деталей по настоящим чертежам танка Т-34», — говорится в сообщении концерна. В процессе работы дети изучат и некоторые технологические процессы, например, как работает двигатель внутреннего сгорания и принципы работы огнестрельного оружия. Также на площадке есть тренажер, который имитирует управление танком. Ранее URA.RU сообщало, что на форуме «Армия — 2023» показали уральский дрон «Упырь» и боевой модуль для уничтожения морских дронов. Форум проходит с 14 по 20 августа в Подмосковье.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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