Концерн УВЗ показал аппарат, нацеленный на уничтожение морских дронов
Концерн «Уралвагонзавод» (входит в госкорпорацию «Ростех») презентовал боевой модуль, который уничтожает морские дроны. Новинку показали на военно-техническом форуме «Армия — 2023».
«„Уралвагонзавод“ представил на форуме „Армия“ боевой модуль для уничтожения морских дронов», — сообщает с места событий РИА Новости. Ранее URA.RU сообщало о другой разработке УВЗ — специальной пожарной машине, которую можно использовать в гражданских целях.
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