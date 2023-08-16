«Уралвагонзавод» презентовал боевой модуль, который уничтожает морские дроны. Видео

16 августа 2023 в 14:20 Размер текста - 17 +

Концерн УВЗ показал аппарат, нацеленный на уничтожение морских дронов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Концерн «Уралвагонзавод» (входит в госкорпорацию «Ростех») презентовал боевой модуль, который уничтожает морские дроны. Новинку показали на военно-техническом форуме «Армия — 2023». «„Уралвагонзавод“ представил на форуме „Армия“ боевой модуль для уничтожения морских дронов», — сообщает с места событий РИА Новости. Ранее URA.RU сообщало о другой разработке УВЗ — специальной пожарной машине, которую можно использовать в гражданских целях.

Концерн «Уралвагонзавод» (входит в госкорпорацию «Ростех») презентовал боевой модуль, который уничтожает морские дроны. Новинку показали на военно-техническом форуме «Армия — 2023». «„Уралвагонзавод“ представил на форуме „Армия“ боевой модуль для уничтожения морских дронов», — сообщает с места событий РИА Новости. Ранее URA.RU сообщало о другой разработке УВЗ — специальной пожарной машине, которую можно использовать в гражданских целях.