«Уралвагонзавод» презентовал боевой модуль, который уничтожает морские дроны. Видео

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Квадрокоптер. Дрон. Беспилотник. Челябинск, квадрокоптер, беспилотник,  дрон
Концерн УВЗ показал аппарат, нацеленный на уничтожение морских дронов Фото:

Концерн «Уралвагонзавод» (входит в госкорпорацию «Ростех») презентовал боевой модуль, который уничтожает морские дроны. Новинку показали на военно-техническом форуме «Армия — 2023».

«„Уралвагонзавод“ представил на форуме „Армия“ боевой модуль для уничтожения морских дронов», — сообщает с места событий РИА Новости. Ранее URA.RU сообщало о другой разработке УВЗ — специальной пожарной машине, которую можно использовать в гражданских целях.

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Концерн «Уралвагонзавод» (входит в госкорпорацию «Ростех») презентовал боевой модуль, который уничтожает морские дроны. Новинку показали на военно-техническом форуме «Армия — 2023». «„Уралвагонзавод“ представил на форуме „Армия“ боевой модуль для уничтожения морских дронов», — сообщает с места событий РИА Новости. Ранее URA.RU сообщало о другой разработке УВЗ — специальной пожарной машине, которую можно использовать в гражданских целях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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