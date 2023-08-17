17 августа 2023

Пермяк продает передвижную кофейню в стиле Дикого Запада. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Кафетерий GAVI. Екатеринбург, каппучино, кофе
В кофейне есть все необходимое оборудование Фото:

В Перми выставили на продажу кофейню Kill Hunger. Павильон оформлен в духе Дикого Запада. Его можно перевести в любое место при помощи кран-борта. Стоимость заведения — 450 тысяч рублей.

«Продается кофейня на пять посадочных мест со всем необходимым оборудованием. Все находится в собственности. Павильон можно перевезти в любую точку города на кран-борте. Стоимость — 450 тысяч рублей», — сказано в объявлении на сайте «Авито».

Кофейню можно переоборудовать под продажу шаурмы. В павильоне для этого есть необходимое оборудование: труба для вытяжки и стол из нержавеющей стали. Торговать можно через окно, отмечает продавец.

Ранее в Перми выставили на продажу кафе, где выступают стендап-комики. Заведение было признано лучшим в Ленинском районе города.

Кофейню можно переоборудовать и продавать шаурму
Кофейню можно переоборудовать и продавать шаурму
Внутри могут разместиться пять человек
Внутри могут разместиться пять человек

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В Перми выставили на продажу кофейню Kill Hunger. Павильон оформлен в духе Дикого Запада. Его можно перевести в любое место при помощи кран-борта. Стоимость заведения — 450 тысяч рублей. «Продается кофейня на пять посадочных мест со всем необходимым оборудованием. Все находится в собственности. Павильон можно перевезти в любую точку города на кран-борте. Стоимость — 450 тысяч рублей», — сказано в объявлении на сайте «Авито». Кофейню можно переоборудовать под продажу шаурмы. В павильоне для этого есть необходимое оборудование: труба для вытяжки и стол из нержавеющей стали. Торговать можно через окно, отмечает продавец. Ранее в Перми выставили на продажу кафе, где выступают стендап-комики. Заведение было признано лучшим в Ленинском районе города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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