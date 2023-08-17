Пермяк продает передвижную кофейню в стиле Дикого Запада. Фото

18 августа 2023 в 14:03 Размер текста - 17 +

В кофейне есть все необходимое оборудование Фото: Размик Закарян © URA.RU В Перми выставили на продажу кофейню Kill Hunger. Павильон оформлен в духе Дикого Запада. Его можно перевести в любое место при помощи кран-борта. Стоимость заведения — 450 тысяч рублей. «Продается кофейня на пять посадочных мест со всем необходимым оборудованием. Все находится в собственности. Павильон можно перевезти в любую точку города на кран-борте. Стоимость — 450 тысяч рублей», — сказано в объявлении на сайте «Авито». Кофейню можно переоборудовать под продажу шаурмы. В павильоне для этого есть необходимое оборудование: труба для вытяжки и стол из нержавеющей стали. Торговать можно через окно, отмечает продавец. Ранее в Перми выставили на продажу кафе, где выступают стендап-комики. Заведение было признано лучшим в Ленинском районе города. Кофейню можно переоборудовать и продавать шаурму Фото с сайта «Авито» https://www.avito.ru/perm/gotoviy_biznes/gotovyy_biznes_kofeynya_3325026167 Внутри могут разместиться пять человек Фото с сайта «Авито» https://www.avito.ru/perm/gotoviy_biznes/gotovyy_biznes_kofeynya_3325026167

В Перми выставили на продажу кофейню Kill Hunger. Павильон оформлен в духе Дикого Запада. Его можно перевести в любое место при помощи кран-борта. Стоимость заведения — 450 тысяч рублей. «Продается кофейня на пять посадочных мест со всем необходимым оборудованием. Все находится в собственности. Павильон можно перевезти в любую точку города на кран-борте. Стоимость — 450 тысяч рублей», — сказано в объявлении на сайте «Авито». Кофейню можно переоборудовать под продажу шаурмы. В павильоне для этого есть необходимое оборудование: труба для вытяжки и стол из нержавеющей стали. Торговать можно через окно, отмечает продавец. Ранее в Перми выставили на продажу кафе, где выступают стендап-комики. Заведение было признано лучшим в Ленинском районе города.