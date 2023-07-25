25 июля 2023

В центре Перми продается кафе, где выступают стендап-комики

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый стендап-клуб "Standup Spot". Екатеринбург, микрофон, сцена, комик, стендап, standup, открытый микрофон, комедия, стендап клуб
Кофейню признали одной из лучших в городе Фото:

В Перми выставили на продажу кофейню Chat, расположенную на улице Луначарского. Заведение оценивают в 1,3 млн рублей. В нем часто организуют мастер-классы, а также выступают стендап-комики, сказано в объявлении на сайте «Авито».

«Продается кофейня примерно на шесть столиков. Осенью, зимой, весной проводятся стендапы, мастер-классы. Помещение снимают для организации лекций или дней рождения», — говорится в объявлении.

Помещение полностью укомплектовано, есть вся необходимая мебель и техника. Также в кафе находится видеопроектор, который можно арендовать для проведения мероприятия, отмечает продавец. В 2022 году электронный справочник «2ГИС» признал заведение лучшей кофейней в Ленинском районе города Перми.

Ранее URA.RU рассказало, что пермячка выставила на продажу кафе на колесах. Его можно купить по цене комнаты в общежитии.

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В Перми выставили на продажу кофейню Chat, расположенную на улице Луначарского. Заведение оценивают в 1,3 млн рублей. В нем часто организуют мастер-классы, а также выступают стендап-комики, сказано в объявлении на сайте «Авито». «Продается кофейня примерно на шесть столиков. Осенью, зимой, весной проводятся стендапы, мастер-классы. Помещение снимают для организации лекций или дней рождения», — говорится в объявлении. Помещение полностью укомплектовано, есть вся необходимая мебель и техника. Также в кафе находится видеопроектор, который можно арендовать для проведения мероприятия, отмечает продавец. В 2022 году электронный справочник «2ГИС» признал заведение лучшей кофейней в Ленинском районе города Перми. Ранее URA.RU рассказало, что пермячка выставила на продажу кафе на колесах. Его можно купить по цене комнаты в общежитии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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