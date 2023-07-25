В центре Перми продается кафе, где выступают стендап-комики

В Перми выставили на продажу кофейню Chat, расположенную на улице Луначарского. Заведение оценивают в 1,3 млн рублей. В нем часто организуют мастер-классы, а также выступают стендап-комики, сказано в объявлении на сайте «Авито».
«Продается кофейня примерно на шесть столиков. Осенью, зимой, весной проводятся стендапы, мастер-классы. Помещение снимают для организации лекций или дней рождения», — говорится в объявлении.
Помещение полностью укомплектовано, есть вся необходимая мебель и техника. Также в кафе находится видеопроектор, который можно арендовать для проведения мероприятия, отмечает продавец. В 2022 году электронный справочник «2ГИС» признал заведение лучшей кофейней в Ленинском районе города Перми.
Ранее URA.RU рассказало, что пермячка выставила на продажу кафе на колесах. Его можно купить по цене комнаты в общежитии.
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