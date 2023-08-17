17 августа 2023

В Сургуте продают элитный особняк за 17 млн, где можно играть в теннис. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Коттеджный поселок "Совушки". Екатеринбург, коттеджи, коттеджный поселок
Особняк продают за 17 миллионов рублей Фото:

В Сургуте (ХМАО) выставили на продажу двухэтажный особняк за 17 миллионов рублей. В доме выполнен дизайнерский ремонт, а в комнате отдыха можно играть в бильярд и теннис.

«Белые оттенки отделки и дерево создают атмосферу уюта и тепла. Первый этаж: кухня-гостиная, 1 санузел и 1 спальня, везде теплые водяные полы. Второй этаж: 3 светлые спальни, гардеробная, большая ванная с окном, комната для отдыха: бильярд и теннис», — говорится в публикации сервиса «Авито Недвижимость».

Будущему владельцу вместе с домом достанется импортная техника и дорогая мебель. Особняк стоит на участке почти в 10 соток, который находится на краю лесного массива. «Есть насаждения, цветники, лиственные и хвойные деревья, большая часть — газон. Отдельно зона барбекю», — указано в объявлении.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО выставили на продажу квартиру за 5,4 миллиарда рублей. Жилье находится в центре Лянтора.

В доме сделан дизайнерский ремонт
В доме сделан дизайнерский ремонт
Фото:
Будущему владельцу достанется мебель и техника
Будущему владельцу достанется мебель и техника
Фото:
В доме два этажа
В доме два этажа
Фото:

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В Сургуте (ХМАО) выставили на продажу двухэтажный особняк за 17 миллионов рублей. В доме выполнен дизайнерский ремонт, а в комнате отдыха можно играть в бильярд и теннис. «Белые оттенки отделки и дерево создают атмосферу уюта и тепла. Первый этаж: кухня-гостиная, 1 санузел и 1 спальня, везде теплые водяные полы. Второй этаж: 3 светлые спальни, гардеробная, большая ванная с окном, комната для отдыха: бильярд и теннис», — говорится в публикации сервиса «Авито Недвижимость». Будущему владельцу вместе с домом достанется импортная техника и дорогая мебель. Особняк стоит на участке почти в 10 соток, который находится на краю лесного массива. «Есть насаждения, цветники, лиственные и хвойные деревья, большая часть — газон. Отдельно зона барбекю», — указано в объявлении. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО выставили на продажу квартиру за 5,4 миллиарда рублей. Жилье находится в центре Лянтора.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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