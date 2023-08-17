В Сургуте (ХМАО) выставили на продажу двухэтажный особняк за 17 миллионов рублей. В доме выполнен дизайнерский ремонт, а в комнате отдыха можно играть в бильярд и теннис.
«Белые оттенки отделки и дерево создают атмосферу уюта и тепла. Первый этаж: кухня-гостиная, 1 санузел и 1 спальня, везде теплые водяные полы. Второй этаж: 3 светлые спальни, гардеробная, большая ванная с окном, комната для отдыха: бильярд и теннис», — говорится в публикации сервиса «Авито Недвижимость».
Будущему владельцу вместе с домом достанется импортная техника и дорогая мебель. Особняк стоит на участке почти в 10 соток, который находится на краю лесного массива. «Есть насаждения, цветники, лиственные и хвойные деревья, большая часть — газон. Отдельно зона барбекю», — указано в объявлении.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО выставили на продажу квартиру за 5,4 миллиарда рублей. Жилье находится в центре Лянтора.
В Сургуте (ХМАО) выставили на продажу двухэтажный особняк за 17 миллионов рублей. В доме выполнен дизайнерский ремонт, а в комнате отдыха можно играть в бильярд и теннис. «Белые оттенки отделки и дерево создают атмосферу уюта и тепла. Первый этаж: кухня-гостиная, 1 санузел и 1 спальня, везде теплые водяные полы. Второй этаж: 3 светлые спальни, гардеробная, большая ванная с окном, комната для отдыха: бильярд и теннис», — говорится в публикации сервиса «Авито Недвижимость». Будущему владельцу вместе с домом достанется импортная техника и дорогая мебель. Особняк стоит на участке почти в 10 соток, который находится на краю лесного массива. «Есть насаждения, цветники, лиственные и хвойные деревья, большая часть — газон. Отдельно зона барбекю», — указано в объявлении. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО выставили на продажу квартиру за 5,4 миллиарда рублей. Жилье находится в центре Лянтора.