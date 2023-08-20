Пермяки позавидовали сплоченности свердловских VIP на праздновании 300-летия

В Перми лицом юбилея стал один Алексей Демкин Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета 300-летие Перми

Делегация от Пермского края, которая присутствовала на праздновании 300-летия Екатеринбурга, отметила сплоченность свердловских политиков и бизнесменов в ходе юбилея. Об этом URA.RU рассказал источник в политэлитах региона.

«У них и полпред Владимир Якушев выступал перед жителями, и губернатор Евгений Куйвашев, и спикер заксо Людмила Бабушкина. И бизнесмены всех мастей. У нас в Перми 12 июня поздравлял только экс-мэр Алексей Демкин. Губернатор Дмитрий Махонин был сосредоточен на отмечании Дня России, а в политэлиты была дана негласная команда от краевых властей: максимально игнорировать юбилей. Печально, что юбилей политизировали. Это же просто праздник для людей», — отметил источник.

По его словам, бросался в глаза некий «свердловский патриотизм». Юбилей объединил всех бывших руководителей области и Екатеринбурга. «Были экс-губернатор Эдуард Россель, бывший мэр Аркадий Чернецкий, которые в свое время враждовали. В Перми же даже экс-глава города, вице-премьер Дмитрий Самойлов не пришел. А экс-губернатора, главу минэка РФ Максима Решетникова даже не позвали», — вспоминает собеседник. А именно Решетников был инициатором проектов к 300-летию Перми, которыми сейчас гордятся власти.

Удивило пермскую делегацию и взаимодействие власти и крупного бизнеса в городе. «Олигархи в своих публичных выступлениях благодарили власть за то, что им дали возможность вложить деньги в проекты к 300-летию города. Благодарили!», — отметил собеседник.

Ранее URA.RU сообщало, что мероприятия к 300-летию Екатеринбурга посетило в два раза большей людей, чем в Перми. А мэр Екатеринбурга Алексей Орлов уверен, что юбилей уральской столицы прошел масштабнее, чем в Перми.